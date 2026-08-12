Premieră în Orientul Mijlociu. O țară abolește pedeapsa cu moartea printr-un vot considerat „istoric”

Libanul devine prima țară din Orientul Mijlociu care abolește pedeapsa cu moartea, după votul dat marți de Parlamentul de la Beirut. Decizia intervine după mai bine de două decenii în care statul libanez nu a mai efectuat nicio execuție, ultima având loc în 2004. Ministrul Justiției, Adel Nassar, a calificat adoptarea legii drept o decizie „istorică”, potrivit AFP.

Libanul marchează astfel o premieră în Orientul Mijlociu, Parlamentul adoptând proiectul de lege care elimină pedeapsa capitală din legislația țării. Votul oficializează o schimbare majoră a sistemului penal, într-un stat în care execuțiile erau deja suspendate în practică de peste 20 de ani.

„Proiectul de lege privind abolirea pedepsei cu moartea în Liban a fost adoptat”, a anunţat preşedintele Parlamentului.

Noua lege stabilește și regimul aplicabil faptelor comise înainte ca modificarea legislativă să intre în vigoare. Potrivit textului adoptat de parlamentari, crimele săvârșite anterior intrării în vigoare a legii vor putea fi sancționate cu închisoarea pe viață.

Adel Nassar, ministrul libanez al Justiției, a salutat adoptarea proiectului și a descris votul drept o decizie „istorică”. Oficialul a indicat și un efect concret pe care eliminarea pedepsei capitale îl poate avea asupra cooperării judiciare dintre Beirut și alte state.

Potrivit ministrului, cererile formulate de autoritățile libaneze pentru extrădarea unor suspecți nu vor mai putea fi respinse de state care au eliminat pedeapsa cu moartea invocând existența acestei sancțiuni în legislația Libanului.

Schimbarea legislativă a fost salutată și de Human Rights Watch, organizație internațională pentru apărarea drepturilor omului, care consideră votul Parlamentului de la Beirut un moment important pentru sistemul juridic libanez.

Aceasta este „o etapă monumentală a drepturilor omului în ţară, o ruptură clară cu o sentinţă crudă şi arbitrară care n-ar fi trebuit să fie pronunţată niciodată”, a declarat un cercetător de la organizaţia nonguvernamentală de apărarea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW), Ramzi Kaiss.

Proiectul privind eliminarea pedepsei cu moartea nu este singura inițiativă legislativă importantă aflată pe agenda Parlamentului libanez în actuala sesiune. Deputații dezbat o serie mai amplă de proiecte, într-un context în care mai multe dosare legislative sensibile au revenit în atenția clasei politice.

Printre acestea se află și o lege privind o amnistie generală, subiect mai vechi și controversat pe scena politică libaneză, potrivit AFP.

Decizia adoptată la Beirut a provocat reacții și în afara Libanului. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a salutat marți votul parlamentarilor libanezi și l-a descris drept „istoric şi curajos”.

Șeful diplomației franceze a apreciat că eliminarea pedepsei capitale transmite un semnal important privind poziția Libanului într-o regiune marcată de numeroase tensiuni politice și de securitate.

„Acest vot arată că Libanul, în pofida încercărilor la care este supus, îşi păstrează o voce singulară în regiune şi rămîne un exemplu prin capacitatea sa de a respecta valorile democratice şi libertăţile care se află la fundamentul existenţei sale”, a salutat pe X şeful diplomaţiei franceze.

Jean-Noël Barrot a legat adoptarea legii și de discuțiile purtate anterior între autoritățile libaneze și partenerii internaționali. Potrivit ministrului francez de Externe, prin votul Parlamentului, Libanul își respectă un „angajament luat la Paris în urmă cu o lună”.