Un atac israelian asupra unui hotel din centrul Beirutului s-a soldat cu patru morți, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban, potrivit BBC. Alte zece persoane au fost rănite în urma atacului, a precizat instituția.

Anterior, în cursul zilei, armata israeliană a anunțat că, în timpul loviturilor sale împotriva regimului iranian din Teheran, a vizat 16 aeronave aparținând Forței Quds – unitatea de elită a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Potrivit armatei, acestea erau utilizate pentru transferul de arme către Hezbollah în Liban.

Ministrul libanez al Afacerilor Sociale, Haneen Sayed, a declarat sâmbătă că aproximativ 454.000 de persoane s-au înregistrat ca fiind strămutate în această săptămână, în contextul continuării loviturilor israeliene asupra Libanului. Dintre acestea, aproximativ 100.000 de persoane se află în prezent în adăposturi guvernamentale.

În același timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat guvernul libanez asupra unor „consecințe dezastruoase” dacă nu va aplica acordul de încetare a focului și nu va dezarma Hezbollah, declarația fiind făcută într-un discurs susținut sâmbătă.

„Repet guvernului libanez: responsabilitatea voastră este să aplicaţi acordul de încetare a focului şi să dezarmaţi Hezbollah”, a spus el. „Dacă nu faceţi acest lucru, vor exista consecinţe dezastruoase pentru Liban.” „Luaţi-vă destinul în propriile mâini”, a transmis el.

Gardienii Revoluției Iraniene au declarat duminică dimineață că sunt pregătiți să susțină „cel puțin șase luni de război intens” împotriva Statelor Unite și Israelului. Reprezentanții organizației au susținut, de asemenea, că au lovit deja peste 200 de ținte americane și israeliene din regiune.

„Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens, la ritmul actual al operaţiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărdienilor, Ali Mohammad Naini, citat de agenţia de presă Fars.

Sâmbătă, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că nu exclude posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul Iranului, în contextul continuării războiului, însă a precizat că o astfel de decizie ar putea fi luată doar dacă ar exista un „motiv foarte serios”.