Prețul petrolului a înregistrat o creștere puternică luni, 8 iunie 2026. Investitorii au reacționat la noile atacuri ale Israelului asupra Iranului

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere puternică luni, de peste 4 dolari pe baril, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Investitorii au reacționat la noile atacuri ale Israelului asupra Iranului, dar și la intensificarea ostilităților din Liban, produse cu o zi înainte.

Cotațiile Brent crude futures au crescut cu 4,42 dolari, respectiv 4,47%, ajungând la 97,15 dolari pe baril la ora 06:09 GMT. În același timp, petrolul american a urcat cu 4,07 dolari, echivalentul a 4,50%, până la 94,61 dolari pe baril, conform Reuters.

Israelul a anunțat că a lovit o instalație petrochimică din sud-vestul Iranului, precum și alte ținte militare. Acțiunile militare au avut loc în pofida informațiilor potrivit cărora președintele american Donald Trump i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite noi atacuri.

Pentru prima dată după încetarea focului din 8 aprilie, Israelul a vizat un obiectiv energetic pe teritoriul Iranului, susținând că a lovit ținte din complexul petrochimic Mahshahr. Un oficial regional a declarat pentru agenția iraniană Fars că o parte a instalației a fost avariată.

În același timp, speranțele privind o detensionare rapidă a conflictului și reluarea fluxului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz se diminuează. Această rută este esențială pentru comerțul global, prin ea tranzitând aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

Creșterea de luni a șters pierderile înregistrate vineri, când prețurile scăzuseră pe fondul speranțelor de dezescaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran. De la începutul războiului, în februarie, prețul petrolului a crescut cu aproape 60%, însă rămâne sub nivelul maxim din martie, când Brent a atins aproape 120 de dolari pe baril.

În paralel, Iranul a lansat duminică rachete asupra unor ținte din Israel, ca răspuns la atacurile din Liban. În ciuda escaladării, președintele american Donald Trump a susținut că un acord pentru oprirea conflictului rămâne posibil.

Iranul a condiționat un eventual acord de pace cu Washingtonul de încheierea unui armistițiu în Liban. Conflictul s-a intensificat după ce Israelul a invadat Libanul în martie, în contextul atacurilor lansate de Hezbollah, grup susținut de Iran. Ulterior, pe 3 iunie, Libanul și Israelul au anunțat un armistițiu după negocieri desfășurate la Washington.

Ambasadorul Iranului la Moscova a declarat că Strâmtoarea Hormuz va rămâne deschisă, însă sub noi condiții stabilite de autoritățile din Iran și Oman, inclusiv introducerea unei taxe de tranzit. El a precizat că această rută va funcționa în continuare, dar pe baza unor reguli noi stabilite bilateral.

În același timp, Teheranul a blocat majoritatea transporturilor maritime prin strâmtoare, în timp ce Washingtonul a impus propriile restricții asupra porturilor iraniene.

În contextul crizei de aprovizionare generate de conflict, OPEC+ a decis duminică o nouă creștere a producției de petrol, a patra din ultimele patru luni. Totuși, analiștii consideră că impactul acestei decizii va fi limitat, deoarece multe state membre nu își pot atinge țintele de producție din cauza situației din Strâmtoarea Hormuz sau a atacurilor asupra infrastructurii din Rusia, care au redus capacitatea de producție.

Potrivit șefului departamentului de analiză geopolitică de la Rystad Energy, decizia OPEC+ are în prezent un impact fizic aproape nul asupra pieței, în condițiile actuale de ofertă afectată de conflicte și constrângeri logistice.