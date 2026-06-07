OPEC+ pregătește o nouă majorare a producției de petrol. Decizia vine în plină criză a aprovizionării

Alianța OPEC+ este așteptată să aprobe duminică o nouă creștere a țintelor de producție de petrol, a patra consecutivă din acest an. Decizia vine într-un context complicat pentru piața energetică mondială, marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu, reducerea fluxurilor prin Strâmtoarea Hormuz și dificultățile unor mari producători de a-și onora livrările.

Potrivit unor surse din cadrul alianței, citate de Reuters, șapte membri importanți ai OPEC+ urmează să discute duminică o nouă creștere a cotelor de producție.

Majorarea analizată este de aproximativ 188.000 de barili pe zi începând cu luna iulie, după ce grupul a aprobat deja creșteri succesive în lunile aprilie, mai și iunie.

Dacă va fi adoptată, aceasta va reprezenta a patra majorare consecutivă a țintelor de producție din acest an.

Sursele au precizat că decizia finală nu a fost încă luată, însă există un consens în favoarea continuării strategiei de creștere graduală a producției.

Discuțiile au loc într-un moment dificil pentru piața mondială a energiei.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să afecteze traficul petrolier prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de țiței la nivel global.

Reducerea fluxurilor prin această zonă a provocat probleme de aprovizionare pentru mai mulți producători din Golf și a amplificat tensiunile de pe piața petrolului.

Potrivit surselor Reuters, mai multe state membre ale OPEC+, inclusiv Arabia Saudită, întâmpină dificultăți în livrarea integrală a cantităților contractate către clienți.

Deși OPEC+ a decis în ultimele luni să majoreze oficial nivelurile de producție, datele arată că producția efectivă a grupului a scăzut.

Conform statisticilor OPEC, producția medie a alianței a coborât la 33,19 milioane de barili pe zi în luna aprilie, față de 42,77 milioane de barili pe zi în februarie.

Scăderea este explicată prin reducerea exporturilor din statele din Golf, afectate de probleme logistice și de securitate.

Astfel, deși cotele oficiale au fost majorate cu aproape 600.000 de barili pe zi în perioada aprilie-iunie, producția reală a fost mult sub nivelurile anterioare.

Un alt factor care influențează deciziile OPEC+ este retragerea Emiratelor Arabe Unite din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

Ieșirea EAU din OPEC, după aproape șase decenii de apartenență, a determinat recalcularea cotelor de producție și ajustarea planurilor privind majorările lunare.

Din acest motiv, creșterea analizată pentru luna iulie este mai redusă decât cele aprobate anterior.

La reuniunea programată duminică vor participa reprezentanții Arabiei Saudite, Irakului, Kuweitului, Algeriei, Kazahstanului, Rusiei și Omanului.

În paralel, este programată și reuniunea ministerială completă a OPEC+, însă sursele din industrie susțin că nu sunt așteptate schimbări majore de politică dincolo de decizia privind producția.

Piețele internaționale urmăresc cu atenție rezultatul întâlnirii, deoarece orice modificare a nivelului de producție poate influența prețurile petrolului și ale carburanților în întreaga lume.