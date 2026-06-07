Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 8-14 iunie. Lista completă a zonelor afectate

Rețele Electrice Muntenia a anunțat noi întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București, Ilfov și Giurgiu, în intervalul 8-14 iunie 2026. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua de distribuție.

Compania precizează că aceste intervenții sunt programate pentru a menține siguranța și eficiența sistemului de alimentare cu energie electrică și pentru a asigura funcționarea optimă a rețelei pe termen lung.

Pe parcursul săptămânii viitoare, mai multe cartiere și străzi din Capitală vor fi afectate de întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică.

Luni, 8 iunie, lucrările sunt programate în Sectorul 5, pe străzile Ion Berescu, Tocilei, Marc Aureliu, Liliacul Alb și Rhea Silvia, în intervalul 08:00 – 16:00. Tot în Sectorul 5 vor avea loc intervenții pe Calea Șerban Vodă, la blocul 2, nr. 288, între orele 08:30 și 16:30. De asemenea, sunt vizate Calea Giulești nr. 42, blocul 8, scara 1, Drumul Murgului, Intrarea Siliciului și Intrarea Mușcatei, între 09:00 și 17:00.

Marți, 9 iunie, întreruperile continuă pe Calea Șerban Vodă, la aceeași adresă din Sectorul 5. În Sectorul 1 sunt programate lucrări pe strada Georges Clemenceau și în perimetrul delimitat de străzile Episcopiei, Constantin Esarcu, Nicolae Golescu, Anastasie Simu, George Enescu și bulevardul Laminorului. Alte intervenții sunt programate în zona Bucureștii Noi și pe mai multe străzi adiacente. Tot marți vor fi afectate și zone din Drumul Între Tarlale, strada Clăbucet, Popișteanu, Soveja, Calea Griviței și bulevardul Ion Mihalache. În Sectorul 2, lucrările se vor desfășura în zona delimitată de străzile Cloșani, Vatra Luminoasă, Victor Manu, Șoseaua Iancului și Laurențiu Claudian.

Miercuri, 10 iunie, sunt anunțate întreruperi în Sectorul 1, pe strada George Enescu și în perimetrul format de bulevardul Gheorghe Magheru, străzile Nicolae Golescu, Mendeleev și Tache Ionescu.

Vineri, 12 iunie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 3, în Sectorul 3, între orele 07:00 și 12:00.

Și în județul Ilfov sunt programate numeroase lucrări la rețeaua electrică.

Luni, 8 iunie, întreruperile vor afecta zone din Tunari, Corbeanca, Mogoșoaia, Bragadiru și Snagov. Sunt vizate atât zone rezidențiale, cât și străzi importante precum Washington din Tunari, Primăverii și Școlii din Corbeanca, București-Târgoviște din Mogoșoaia sau Alunului din Bragadiru.

Marți, 9 iunie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în satul Piscu din comuna Ciolpani, în Otopeni și în zona Ordoreanu.

Miercuri, 10 iunie, lucrările sunt programate în Bragadiru, pe străzile Rubinului, Citrinului și Opalului, dar și în Ghermănești. Tot în aceeași zi sunt anunțate intervenții în Snagov, inclusiv în zona unor complexe rezidențiale și unități comerciale.

Joi, 11 iunie, întreruperile vor afecta anumite zone din Ciolpani și Snagov, unde sunt programate lucrări în apropierea unor centre sociale, unități economice și zone turistice.

Vineri, 12 iunie, vor fi afectate mai multe străzi din Mogoșoaia, inclusiv Viilor, Colentina, Valea Parcului, Plantelor și Brazilor. În aceeași zi sunt programate lucrări și la MediaRom Ciolpani.

Locuitorii din județul Giurgiu trebuie să se pregătească, de asemenea, pentru întreruperi temporare ale energiei electrice.

Miercuri, 10 iunie, vor fi afectate localitățile Hotarele, Teiușu, Mironești, Izvoarele și Dăița. În cele mai multe cazuri, alimentarea va fi sistată între orele 08:00 și 16:00 sau 09:00 și 17:00.

Joi, 11 iunie, lucrările continuă în Dobreni și Dăița, unde echipele de intervenție vor desfășura operațiuni de modernizare și mentenanță a infrastructurii electrice.

Pe lângă întreruperile de energie electrică, și furnizarea apei reci va fi afectată în mai multe cartiere din București, ca urmare a unor lucrări de modernizare și intervenție realizate de Apa Nova.

Pe 10 iunie, alimentarea cu apă rece va fi suspendată pe Aleea Secuilor din Sectorul 4, în intervalul 09:00 – 15:00.

Pe 11 iunie, locuitorii din Sectorul 1, de pe străzile Carpați, Scărișoara, Parângului și din zona Calea Griviței, vor rămâne fără apă rece între orele 09:00 și 20:00.

În Sectorul 6 sunt programate lucrări pe Intrarea Portocalelor, Șoseaua Cotroceni și Splaiul Independenței, în intervalul 08:00 – 17:00, precum și pe Bulevardul Timișoara, unde alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00.

Atât Rețele Electrice Muntenia, cât și Apa Nova recomandă consumatorilor din zonele vizate să își planifice din timp activitățile și să ia măsuri pentru a reduce disconfortul provocat de întreruperile programate. Lucrările au rolul de a crește siguranța și fiabilitatea serviciilor furnizate către populație și mediul de afaceri.