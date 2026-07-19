Pană majoră de curent pe litoral. Aproape 100 de hoteluri, restaurante și terase au fost afectate

Mai multe stațiuni din sudul litoralului au rămas fără energie electrică în plin sezon estival, din cauza unei pene majore provocate de consumul ridicat. Aproape 100 de hoteluri, restaurante, terase și beach baruri au fost afectate, iar echipele distribuitorului de electricitate au intervenit pentru remedierea avariilor.

Problemele au început sâmbătă și au vizat mai multe stațiuni de pe litoralul românesc, printre care Venus, Saturn, Cap Aurora, Neptun și Eforie.

În unele zone, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mod repetat, afectând activitatea hotelurilor, restaurantelor, teraselor și a altor unități turistice.

Aaproape 100 de unități turistice și de alimentație publică au fost afectate de pana de curent.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că avariile au fost generate de consumul ridicat de energie electrică, în contextul temperaturilor foarte mari din ultimele zile.

Acesta a explicat că utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire a dus la suprasolicitarea rețelei electrice.

Prefectul a respins și informațiile potrivit cărora problemele ar fi avut legătură cu rețeaua electrică a complexului Nibiru, precizând că acesta dispune de propria infrastructură de alimentare.

Adrian Picoiu a precizat că, la momentul declarației, întreruperile de energie mai afectau doar trei puncte din stațiunea Venus.

„Fiind temperaturi ridicate, avariile s-au produs pentru că a fost un consum foarte mare de curent electric. Unii acuzau Nibiru de producerea avariilor, dar nu este adevărat, ei au reţeaua lor proprie de electricitate. În trei puncte din staţiunea Venus mai sunt probleme acum, distribuitorul de electricitate m-a asigurat că în cel mult două ore se vor remedia şi acestea”, a spus Picoiu.

Autoritățile au anunțat că echipele de intervenție au remediat avariile în mod gradual, iar lucrările urmau să fie încheiate duminică după-amiază.

Primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu, a transmis că primele probleme au fost înregistrate în cursul zilei de sâmbătă în stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial în Neptun.

Edilul a explicat că litoralul se află în plin sezon turistic, când numărul mare de vizitatori determină un consum record de energie electrică.

Potrivit acestuia, aparatele de aer condiționat, frigiderele și celelalte echipamente de răcire funcționează la capacitate maximă în această perioadă, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra rețelei de distribuție.

„Suntem în vârf de sezon estival, când se înregistrează cel mai mare număr de turiști. În această perioadă, consumurile sunt mai mari decât de obicei, deoarece sunt folosite intens aparatele de aer condiționat, frigiderele și alte echipamente de răcire”, a spus acesta.

Prefectul județului Constanța a mai precizat că monitorizează permanent situația și se află în contact cu operatorul rețelei de distribuție pentru ca alimentarea cu energie electrică să fie restabilită în toate stațiunile afectate.