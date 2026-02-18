Bogdan Ivan a anunțat că efectele fenomenelor meteo severe au generat un număr semnificativ de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, în special în regiunile sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde ploile torențiale vor continua, potrivit meteorologilor, până joi la aceeași oră.

„Ca urmare a fenomenelor meteo severe care au lovit România în ultima perioadă, în special în sudul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea, averse care vor mai continua, conform meteorologilor, până mâine la aceeaşi oră, au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat, din tot Sistemul Energetic Naţional, cu 322 de echipe, 1000 de electricieni care acum sunt în teren, generatoare, aproape 300 vehicule 4×4, autospeciale, excavatoare, şenilate, prin care au intervenit în cele mai grele zone”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după Comandamentul de Iarnă convocat la minister.

Ministrul a precizat că, din totalul celor aproximativ 200.000 de locuințe afectate, 86.000 au fost deja reconectate la rețeaua electrică. În prezent, alte 114.000 de gospodării așteaptă reluarea alimentării.

Totodată, oficialul a subliniat amploarea intervenției în teren și a evidențiat mobilizarea personalului din sistemul energetic, arătând că sunt 266 de localități afectate de vremea extremă.

„Sunt 266 localităţi afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar toţi oamenii din teren, reprezintă efectul efectul unei mobilizări făcute încă de ieri, când a avut loc un alt comandament pentru situaţii de urgenţă. Vreau să le mulţumesc, în mod special, celor 1.000 de oameni care nu se văd la televizor, dar care, în condiţii foarte grele, au fost prezenţi toată noaptea în teren, astăzi, şi în cursul acestei seri şi la noapte, pentru a reconecta înapoi toţi cei 114.000 de consumatori care mai trebuie să fie reconectaţi”, a arătat ministrul.

În paralel cu intervențiile din teren, Bogdan Ivan a transmis că, din perspectiva funcționării Sistemului Energetic Național, situația este stabilă și nu există dezechilibre majore între producție și consum.

„Din punct de vedere al sistemului energetic, suntem într-o formă echilibrată”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a detaliat că în prezent consumul mediu de energie se situează la aproximativ 7.400 MW, în timp ce producția a depășit nivelul consumului, generând un excedent. Acest surplus s-a datorat în principal producției ridicate din surse hidro și eoliene, ceea ce a permis României să exporte aproximativ 440 MW.

„Avem un consum mediu de circa 7.400 de MW, am ajuns să producem mai mult decât consumăm astăzi, şi am avut şi un excedent, datorită producţiei foarte bune pe hidro şi pe eolian, şi am ajuns să exportăm aproximativ 440 de MW. În total, comparativ cu anul trecut, suntem pe o producţie medie mai mare cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu un consum mai mare cu circa 6%”, a afirmat Ivan.

Referitor la stocurile de gaze naturale, ministrul Energiei a arătat că România are un grad de umplere al depozitelor de aproximativ 40%, peste media Uniunii Europene, estimată la 33%.

„Suntem cu 150 de milioane de metri cubi peste data de 17 februarie 2025, deci avem suficiente gaze, nu există probleme pe această piaţă. Lucrurile sunt sub control în momentul de faţă, avem gaze, avem oameni, suntem mobilizaţi”, a dat asigurări ministrul Energiei.

Totodată, Bogdan Ivan a anunțat că în Capitală s-a produs o avarie la Elcen Sud, iar echipele tehnice intervin pentru remedierea situației. Potrivit datelor disponibile, aproximativ 90% dintre utilizatori beneficiază în prezent de apă caldă și căldură, ceea ce reprezintă o creștere de 50% comparativ cu situația înregistrată în urmă cu o lună.