Ministrul Energiei a dispus convocarea Comandamentului Energetic miercuri, la ora 15:00. Reuniunea are loc la sediul Dispecerului Energetic Național. Bogdan Ivan va susține declarații de presă după ora 16:00.

Decizia vine în contextul unui episod de iarnă extremă care afectează sudul și estul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au transmis populației mesaje RO-Alert.

În paralel, sunt în vigoare mai multe avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu pentru diferite regiuni ale țării.

În intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, este valabil Cod Portocaliu în Muntenia și sudul Moldovei.

Se anunță ninsoare abundentă și strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20–50 cm. Rafalele de vânt ajung la 60–85 km/h, cu viteze mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 m.

În acest context, autoritățile monitorizează situația și coordonează intervențiile pentru menținerea funcționării sistemului energetic și pentru siguranța populației.

În intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, este valabil un Cod Galben de vreme rece, precipitații moderate, strat de zăpadă, polei, ghețuș și intensificări ale vântului.

Marți, temperaturile maxime în regiunile extracarpatice se încadrează, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, maximele sunt între -6 și 0 grade. Temperaturile minime sunt preponderent negative la nivel național, între -8 și 0 grade.

Precipitațiile sunt prezente temporar în sudul, centrul și estul țării. Inițial mixte, acestea devin predominant ninsori. Stratul de zăpadă ajunge în medie la 5–15 cm și local la 20–30 cm. Cantitățile de apă pot depăși 25 l/mp. Pe arii restrânse se formează polei.

Vântul are intensificări cu viteze de 45–65 km/h. În sud și est este viscol și vizibilitate scăzută.

Un alt Cod Galben este valabil în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 12:00, pentru zona montană. În Carpații Meridionali, în mare parte din Carpații Orientali și în Munții Banatului, rafalele ajung la 70–90 km/h. Vizibilitatea scade sub 100 m.