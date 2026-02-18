În București și județul Ilfov, situația este și mai gravă, fiind emis Cod roșu de ninsoare, cu un strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri. Autoritățile au transmis și un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, și vizează Muntenia și sudul Moldovei, unde se vor înregistra ninsori abundente și depuneri consistente de zăpadă, cu grosimi de 20 – 50 cm, echivalentul a 20 – 50 l/mp.

„Se vor semnala: Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30…35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15…20 cm”, se arată în avertizarea ANM.

Miercuri dimineață, ANM a emis două avertizări nowcasting Cod roșu pentru județul Ilfov și municipiul București, valabile până la ora 08:20. În zonele vizate s-au depus deja 30 – 35 cm de zăpadă, iar ninsoarea continuă, urmând să se mai depună un nou strat de 15 – 20 cm.

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”, au informat autoritățile.

Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a emis miercuri dimineață un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București, valabil în intervalul 18.02.2026, ora 04:20 – 08:20.

Populația este sfătuită să evite deplasările cu autoturismul și să utilizeze rute ocolitoare comunicate de autorități, dacă deplasarea este absolut necesară. Recomandarea principală transmisă de DSU este evitarea pe cât posibil a deplasărilor.

Circulația transportului public din București este afectată pe mai multe trasee din cauza ninsorii și viscolului puternic, potrivit unui anunț al Societatea de Transport București (STB), publicat pe rețeaua X.

„În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice”, a scris STB pe X.

STB a activat încă de marți seara planul de intervenție pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a transportului public, în contextul avertizării cod portocaliu. Echipele acționează în teren împreună cu operatorii de salubritate pentru deszăpezirea drumurilor, liniilor de tramvai, macazelor și zonelor critice.

„Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real”, a mai transmis STB.

Pentru această perioadă au fost asigurate stocuri suficiente de materiale antiderapante. Intervențiile se fac cu 33 de vagoane plug-perie pentru curățarea căii de rulare a tramvaielor și cu 11 utilaje de deszăpezire la nivelul autobazelor și depourilor. De asemenea, 225 de angajați au fost mobilizați pentru intervenții operative. Echipele STB acționează permanent pentru menținerea liniilor de tramvai în stare de funcționare, curățarea macazelor și a refugiilor din stații. Călătorii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să consulte aplicația InfoTB pentru informații în timp real.

În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice — STB SA Clienti (@Clienti_stbsa) February 18, 2026

Din cauza ninsorilor abundente, autoritățile din județele Vrancea și Galați au decis ca miercuri cursurile să se desfășoare online în toate unitățile de învățământ. Decizii similare au fost luate în:

Județul Vrancea;

Județul Galați;

Județul Giurgiu.

În Vrancea, hotărârea a fost adoptată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având în vedere codul portocaliu și condițiile meteo severe. Activitățile didactice se desfășoară online, conform deciziilor unităților de învățământ și inspectoratului școlar. În Galați, măsura se aplică inclusiv în municipiul Galați, iar în Giurgiu decizia fusese anunțată încă de marți.

Traficul feroviar este perturbat pe raza Regionalei de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, din cauza copacilor căzuți pe liniile de contact. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, începând cu ora 02:11, s-a înregistrat lipsă de tensiune pe firul I, după căderea unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remediere a fost trimisă o drezină pantograf de la Ploiești.

De la ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire. Verificările au arătat că arborele a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. O altă drezină pantograf a fost trimisă din Stația Chitila.

„Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste reţeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploieşti”, a transmis miercuri Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

De la ora 04:00, pentru intervenții în siguranță, a fost scoasă tensiunea pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud. Echipele CFR intervin pentru îndepărtarea arborilor, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale. Trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri de zeci de minute.

„În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenţie au constatat că arborele căzut a afectat şi firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acţionează şi drezina pantograf îndrumată din Staţia Chitila”, a subliniat compania.

Până miercuri la ora 06:00, pompierii au avut peste 100 de intervenții în București și Ilfov pentru îndepărtarea copacilor doborâți de viscol și a elementelor de construcții desprinse.

Potrivit ISU București-Ilfov, în Capitală au fost înregistrate 91 de intervenții, dintre care 84 pentru copaci căzuți și 7 pentru elemente de construcție desprinse. Au fost avariate 32 de autoturisme. În județul Ilfov s-au înregistrat 10 intervenții, 9 pentru copaci și una pentru un element de construcție desprins, fiind avariate 8 autoturisme. Nu au fost înregistrate persoane rănite.

„În acest moment solicitările primite prin numărul de urgenţă 112 sunt preluate în dinamică de echipajele noastre din teren, fără a mai reveni la subunităţile din care fac parte până la soluţionarea tuturor cazurilor din raionul de intervenţie. Cele mai multe situaţii pentru care intervenim sunt cele generate de copacii căzuţi pe carosabil sau autoturisme, care blochează şi traficul rutier”, au transmis reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov.

Intervenții sunt în desfășurare pentru îndepărtarea unui copac căzut pe cablurile de alimentare ale tramvaielor în Calea Rahovei – intersecție cu strada Progresului, precum și pe străzile Ion Rotaru, Dionisie, Banul Udrea și Câmpia Libertății.

„Nu au fost înregistrate situaţii deosebite şi nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată de personalul aflat în grupa operativă a ISUBIF şi prin intermediul dispeceratului integrat”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Traficul aerian este perturbat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu, unde se operează în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia – Bucureşti – Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău – Bucureşti şi Tarom 810 Suceava – Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul – Bucureşti – Istanbul”, au transmis reprezentanţii CNAB.

Compania Națională Aeroporturi București intervine cu 58 de utilaje pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare. Din cauza condițiilor meteo au fost anulate cursele:

LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia;

Tarom RO 210 Chișinău – București;

Tarom 810 Suceava – București;

Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul – București – Istanbul.

De asemenea, au fost deviate cinci aeronave:

Ryanair 5262 Dublin – București, aterizare la Varna;

WizzAir 3290 Porto – București, aterizare la Sofia;

Hisky 236 Tel Aviv – București, aterizare la Cluj;

DanAir 508 Dublin – București, aterizare la Craiova;

Qatar Airways 219 Doha – București, aterizare la Atena.

Zborurile pot înregistra întârzieri din cauza degivrării aeronavelor și a operațiunilor îngreunate la sol. Pasagerii sunt sfătuiți să se prezinte din timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații despre propriile curse.

„Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, au informat reprezentanţii CNAB.

Autostrada A7, pe tronsonul București – Adjud, a fost închisă începând cu ora 05:30 din cauza viscolului puternic și a depunerilor masive de zăpadă. Traficul a fost deviat pe DN2 – E85. Cetățenii au fost avertizați prin mesaj RO-Alert să evite zona și să utilizeze rute alternative.

„Începând cu ora 05:30, a fost închisă circulaţia pe Autostrada A7, pe tronsonul Bucureşti – Adjud, traficul fiind deviat pe DN2 – E85. Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum”, a transmis IPJ Vrancea.

De asemenea, tronsonul DN23B, între Măicănești și Ciorăști, a fost închis din cauza formării de dune de zăpadă, fiind recomandate rute ocolitoare pe DN23 și DN23A. Circulația va fi reluată când condițiile meteo vor permite desfășurarea traficului în siguranță.

Pe autostrada A3 București – Ploiești, traficul se desfășoară îngreunat în condiții de iarnă. A fost restricționată circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe întreg tronsonul. Polițiștii recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, informarea din surse oficiale înainte de plecare, utilizarea autovehiculelor echipate pentru iarnă, adaptarea vitezei, păstrarea distanței de siguranță și respectarea indicațiilor agenților rutieri.