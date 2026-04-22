Vremea se deteriorează accentuat, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de tip cod portocaliu și cod galben, semnalând intensificări semnificative ale vântului și fenomene asociate instabilității atmosferice. Intervalul critic este cuprins între 22 și 24 aprilie, perioadă în care sunt prognozate rafale puternice, precipitații mixte și temperaturi scăzute la nivel național.

Codul portocaliu vizează ziua de 23 aprilie, în intervalul orar 12:00 – 20:00, fiind emis pentru județele Botoșani și Iași, precum și pentru zona joasă a județului Suceava. În aceste regiuni, rafalele de vânt vor atinge viteze de 70–90 km/h, determinând un risc ridicat de disconfort și posibile pagube locale.

În același timp, intensificări importante ale vântului sunt așteptate și în zona montană înaltă. În Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1.600 de metri, rafalele vor ajunge la 90–130 km/h, ceea ce va accentua caracterul sever al vremii în aceste regiuni.

Codul galben este instituit pentru 23 aprilie, între orele 09:00 și 22:00, și acoperă o arie extinsă a țării, incluzând Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea. În aceste zone, vitezele vântului vor fi cuprinse între 50 și 70 km/h în zonele joase, iar la munte rafalele vor depăși frecvent 70–90 km/h.

Pe lângă avertizările de vânt, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în intervalul 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00. Aceasta semnalează prezența precipitațiilor mixte la munte și, temporar, în estul și sudul Transilvaniei.

La altitudini de peste 1.400 de metri, în special în Carpații Meridionali și Orientali, sunt prognozate ninsori, iar stratul nou de zăpadă va ajunge, în medie, la aproximativ 5 centimetri. Aceste fenomene contribuie la menținerea unui peisaj de iarnă în zonele montane, în plină lună aprilie.

Pe parcursul nopților, vremea va rămâne deosebit de rece pentru această perioadă, favorizând apariția brumei în mai multe regiuni. Cele mai expuse zone sunt cele intracarpatice, dar și regiunile deluroase din restul teritoriului, unde scăderile de temperatură vor fi mai accentuate.

Știrea Inițială

Vremea se răcește accentuat la nivel național, iar acest episod este caracterizat prin valori termice mult sub mediile climatologice specifice perioadei. Conform datelor furnizate de ANM, temperaturile maxime vor coborî până la 13-14 grade Celsius în jumătatea estică, în timp ce minimele nocturne se apropie de pragul de îngheț în numeroase zone.

Răcirea este amplificată de intensificările vântului, care contribuie la scăderea temperaturii resimțite. În acest context, întreaga țară traversează o perioadă de instabilitate atmosferică, însoțită de ploi, lapoviță și ninsori, în special în zonele montane, după cum arată Meteoplus.

Dimineața zilei de 23 aprilie aduce condiții de brumă și îngheț la sol în sud, vest, nord și centru. Temperaturile minime se situează între 0 și 5°C, însă local valorile la nivelul solului scad sub 0°C, favorizând formarea brumei. Cele mai scăzute valori sunt estimate în depresiunile intramontane, unde termometrele pot indica până la -5°C.

Aceste condiții sunt favorizate de cerul senin din timpul nopții, care permite pierderea rapidă a căldurii acumulate în timpul zilei. Lipsa norilor contribuie la o răcire accelerată, accentuată până în orele dimineții.

Vremea rece intervine într-un moment critic pentru agricultură, întrucât numeroși pomi fructiferi se află în faze sensibile de dezvoltare. Specii precum cireșii, prunii și merii sunt expuse riscului de deteriorare din cauza temperaturilor negative, iar răsadurile din grădini pot suferi pierderi semnificative.

În zona montană, condițiile meteorologice sunt deosebit de severe. Pe Transalpina, stratul de zăpadă depășește un metru, iar intervențiile utilajelor nu au permis redeschiderea circulației pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului.

„Continuăm lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova pe Facebook.

În paralel, meteorologii indică persistența precipitațiilor mixte la altitudini de peste 1.400 de metri, unde ninsorile duc la formarea unui nou strat consistent de zăpadă. Vântul atinge viteze de până la 45 km/h în anumite regiuni, amplificând disconfortul termic.

Vremea se menține rece la nivel național, cu variații regionale în ceea ce privește precipitațiile și evoluția temperaturilor. În estul Transilvaniei, maximele pornesc de la 7-8 grade Celsius, în timp ce în sud-vestul Olteniei pot ajunge până la 17 grade.

În Dobrogea și Bărăgan sunt prognozate înnorări și ploi temporare, cu temperaturi ce nu depășesc 14 grade la Tulcea. În sudul Moldovei și nordul Munteniei apar precipitații slabe, în timp ce valorile termice urcă ușor până la 13 grade.

Nordul Moldovei și Bucovina beneficiază de o vreme relativ stabilă, cu ploi trecătoare și ninsori persistente în zona montană. În Maramureș și nordul Transilvaniei predomină intervalele însorite, cu o ușoară creștere a temperaturilor.

În vestul țării sunt semnalate precipitații mixte în Munții Banatului, iar în restul regiunii ploile apar izolat. Transilvania se confruntă cu înnorări extinse și precipitații, inclusiv mixte în sud și est.

În București, vremea rămâne rece, cu o maximă de aproximativ 14 grade și o minimă nocturnă de 5 grade, în condiții de cer variabil și posibile ploi slabe.

„Așteptăm ca spre sfârșitul săptămânii temperaturile să înceapă să crească din nou și să se apropie de 20 de grade în mare parte a teritoriului, chiar să depășească sâmbătă, probabil 20-22 grade Celsius în Oltenia, deci să revenim la un regim normal al temperaturilor. Nu este exclus ca săptămâna viitoare și sfârșitul lunii să aducă un nou episod cu vreme mai rece”, a precizat directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu.

