Directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu, a explicat la Digi24 că în nordul și vestul Moldovei, în vestul Transilvaniei, dar și în vestul și sud-vestul țării, temperaturile vor ajunge doar la 16–18°C. Ea a mai spus că în jumătatea de est a țării scăderea de temperatură este mare, iar la București se vor înregistra maxime de doar 13–14°C, după ce în zilele anterioare au fost peste 23–24°C.

Meteorologul ANM a precizat că vremea instabilă va aduce ploi în mai multe zone, mai ales în centru și sud. În zonele montane, din cauza aerului rece, la altitudini de peste 1.400 m, precipitațiile vor fi în principal sub formă de ninsoare, iar în unele locuri se va depune strat de zăpadă. Ea a avertizat că vântul va avea intensificări în mare parte din țară, ceea ce va face ca frigul să fie resimțit mai puternic.

Potrivit prognozei meteo, spre sfârșitul săptămânii vremea se va îmbunătăți treptat. Temperaturile vor începe să crească și vor ajunge din nou în jur de 20°C în multe regiuni, iar în Oltenia ar putea urca sâmbătă la 20–22°C, revenind astfel la valori normale pentru această perioadă. Totuși, meteorologii ANM cred că această încălzire ar putea fi temporară, iar săptămâna viitoare sau spre finalul lunii ar putea reveni din nou un episod de vreme rece.

„În partea de nord și de vest a Moldovei, partea de vest a Transilvaniei, și vor ajunge spre 16-18 grade Celsius doar în vestul și sud-vestul țării. Impresionantă scăderea de temperatură în toată jumătatea de est a țării, comparativ cu ultimele două zile la București, maxime astăzi și mâine doar în jur de 13-14 grade Celsius, după ce ieri am depășit 23-24 de grade. Vor fi și precipitații, așa cum spuneam, ploi în partea de centru și de sud a teritoriului, dar în zonele montane, sub influența aerului foarte rece, mai ales la altitudini mai mari de 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă. Vor fi și intensificări ale vântului în mare parte a teritoriului, ceea ce face ca senzația de rece să fie una amplificată. Așteptăm ca spre sfârșitul săptămânii temperaturile să înceapă să crească din nou și să se apropie de 20 de grade în mare parte a teritoriului, chiar să depășească sâmbătă, probabil 20-22 grade Celsius în Oltenia, deci să revenim la un regim normal al temperaturilor. Nu este exclus ca săptămâna viitoare și sfârșitul lunii să aducă un nou episod cu vreme mai rece", a avertizat Georgescu.

În săptămâna 20 aprilie–26 aprilie, temperaturile vor fi mai scăzute decât este normal pentru această perioadă în aproape toată țara. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai puține decât de obicei în vest, sud-vest și sud-est, în timp ce în restul regiunilor se vor încadra în valorile obișnuite pentru această săptămână.

În săptămâna 27 aprilie – 3 mai, vremea va rămâne rece, cu temperaturi mult sub media obișnuită în toate regiunile țării. Ploile vor fi mai puține decât normal în vest și nord-vest, ușor mai abundente decât de obicei în sud-est, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În săptămâna 4 mai–10 mai, temperaturile vor reveni treptat la valori obișnuite pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi în general mai reduse în vest și sud-vest, iar în celelalte zone vor fi apropiate de normalul acestei săptămâni.

În săptămâna 11 mai–17 mai, atât temperaturile, cât și cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.