Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza pentru intervalul 24 aprilie–18 mai 2026.

Potrivit estimărilor, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a intervalului. Excepție face săptămâna 27 aprilie–4 mai, când sunt prognozate valori termice ușor mai ridicate, inclusiv în perioada minivacanței de 1 Mai.

În același timp, meteorologii anunță un regim pluviometric excedentar în prima și ultima săptămână a intervalului, ceea ce înseamnă cantități de precipitații peste media obișnuită.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile normale ale perioadei în întreaga țară. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cu precădere în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în toată țara, mai ales în vest, nord-vest și centru. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în est și vest, iar în restul regiunilor se vor menține în jurul normalului.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice ale perioadei, cu posibile ușoare valori mai ridicate în vestul și nord-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi în mare parte apropiate de normal la nivel național.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice se vor menține apropiate de normal în toată țara. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni va fi, în general, apropiat de mediile specifice perioadei.

Un ciclon va traversa România de la nord la sud în cursul zilei de vineri, aducând o perioadă de vreme instabilă și ploioasă.

Meteorologii anunță că, începând de săptămâna viitoare, o masă de aer polar va determina o scădere treptată a temperaturilor, valorile urmând să coboare sub cele normale pentru această perioadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat joi estimările pentru a doua jumătate a lunii aprilie, anunțând o perioadă cu vreme schimbătoare și episoade de instabilitate atmosferică.

Până în jurul datei de 18–19 aprilie, regimul termic va fi în general apropiat de mediile multianuale, cu maxime ce pot ajunge local la 20 de grade, în special în vestul și sudul țării.

Pe 17 aprilie, un front atmosferic rece asociat unui ciclon va traversa România de la nord la sud, aducând înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și cantități de apă de 20–30 l/mp izolat, mai ales în nord, centru și nord-est, apoi în sud și sud-est.

Pentru 18 aprilie sunt prognozate averse slabe pe arii restrânse în mai multe regiuni, iar pe 19 aprilie vremea va deveni predominant frumoasă, cu ploi izolate.

În intervalul 20–23 aprilie, meteorologii indică un contrast atmosferic la nivel european, cu aer rece în nord și un regim mai cald și umed în sud, ceea ce va favoriza instabilitatea în România.

În acest context, temperaturile vor scădea treptat, ajungând între 10 și 17 grade în perioada 22–24 aprilie, sub valorile normale ale perioadei. Ulterior, până la finalul lunii aprilie, estimările arată o încălzire progresivă, cu maxime ce vor urca spre 19–20 de grade și minime de 7–8 grade.