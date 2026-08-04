CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale. Horațiu Moldovan: Proiectul de lege ar putea fi gata până la finalul verii
SURSA FOTO: Facebook, CNAS - Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, anunță că instituția pregătește un proiect de lege pentru eliminarea plafoanelor la laboratoarele de analize medicale aflate în contract cu statul. Inițiativa, considerată o prioritate pentru reducerea nemulțumirilor pacienților, ar putea fi finalizată până la sfârșitul acestei veri și transmisă spre adoptare.
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a anunțat, la emisiunea TV „Prim Plan” de la TVR Info, că până la finalul acestei veri ar putea fi finalizat un proiect de lege care să elimine plafoanele pentru laboratoarele de analize medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Șeful CNAS a afirmat că eliminarea plafoanelor reprezintă o „urgență absolută”, întrucât aceasta este, în opinia sa, cea mai mare nemulțumire a pacienților în raport cu sistemul de sănătate.
Moldovan a explicat că instituția a analizat inclusiv varianta obligării laboratoarelor să raporteze zilnic fondurile disponibile din plafon, însă a apreciat că o astfel de soluție este dificil de aplicat. Potrivit lui, costul unui set de analize poate varia semnificativ, de la câteva zeci la câteva sute de lei, ceea ce face imposibilă estimarea exactă a plafonului rămas.
În acest context, CNAS propune eliminarea completă a plafoanelor, după modelul aplicat în urmă cu mai mulți ani în cazul farmaciilor. Moldovan a precizat că aceeași abordare poate fi extinsă și în cazul laboratoarelor de analize medicale.
Proiectul de lege ar putea fi gata până la finalul verii
Președintele CNAS a amintit că această propunere a fost înaintată Ministerului Sănătății în urmă cu aproximativ șase luni, însă nu a primit sprijin. El a spus că Ministerul și-a exprimat rezervele din cauza riscului unei creșteri necontrolate a cheltuielilor pentru investigațiile de laborator, argument pe care l-a catalogat drept discutabil. Totodată, Moldovan a susținut că eliminarea plafoanelor poate fi gestionată prin reguli clare privind prescrierea analizelor.
Șeful CNAS a anunțat că, în urmă cu aproximativ trei luni, instituția a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai caselor de asigurări de sănătate, medici specialiști în medicină de laborator, furnizori de servicii medicale și reprezentanți ai pacienților.
Acest grup are misiunea ca până la sfârșitul lunii septembrie să analizeze modul în care sunt decontate investigațiile paraclinice în statele Uniunii Europene, să identifice cele mai bune practici și să formuleze o propunere legislativă adaptată sistemului românesc. Potrivit lui, obiectivul este ca până la finalul verii să existe un proiect de lege care să permită eliminarea plafoanelor pentru laboratoarele de analize medicale.
„Sigur că ne-am gândit și la acest scenariu în care să obligăm laboratoarele, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, să ne raporteze zilnic plafonul pe care îl mai au. Dar, vedeți dumneavoastră, medicina nu e chiar matematică, în sensul în care un bilet de analize de laborator poate să însemne câțiva zeci de lei sau poate să însemne câteva sute de lei și atunci niciun laborator nu poate să anticipeze foarte exact acest lucru. Și, în sensul acesta, am propus o rezolvare definitivă a acestei probleme, și anume eliminarea plafoanelor la laboratoare. Am făcut lucrul acesta și cu farmaciile, în urmă cu mai mulți ani. Putem să facem lucrurile acestea și în ceea ce privește laboratoarele de analize medicale.
Din păcate, la vremea respectivă, că acum aproximativ jumătate de an, când am propus în spațiu public și am propus și Ministerului Sănătății această variantă, nu am beneficiat de suportul Ministerului Sănătății dintr-un motiv care mi se pare cel puțin discutabil, și anume faptul că nu vom putea să gestionăm creșterea necontrolată a sumelor de bani pentru aceste analize. Și e pentru prima dată când problema s-a pus așa, pentru că, de regulă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este mai sceptică în ceea ce privește politici noi care au impact financiar. Am susținut și la momentul respectiv, susțin și în momentul de față că eliminarea plafoanelor este o urgență absolută. Este cea mai mare nemulțumire pe care au pacienții vizavi de sistemul de sănătate, nu doar vizavi de de Casa de Asigurări de Sănătate, iar lucrul acesta se poate face prin reguli clare de prescriere.
În sensul acesta am și constituit în urmă cu aproximativ trei luni la CNAS un grup de lucru, din care fac parte atât specialiști din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cât și medici, specialiști în medicină de laborator, reprezentanți ai furnizorilor de servicii medicale, reprezentanți ai pacienților. Și acest grup de lucru are ca sarcină ca până la sfârșitul lunii septembrie să facă un horizon-scanning, adică să scaneze toate sistemele de de sănătate din Uniunea Europeană vizavi de investigațiile, modul în care se decontează investigațiile paraclinice, să selectăm care sunt cele mai bune practici pe care ni le putem asuma la nivelul sistemului de sănătate din România și până la finalul acestei veri să avem propunerea legislativă concretă prin care să putem să eliminăm aceste plafoane”, a declarat Cosma.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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