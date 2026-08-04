CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale. Horațiu Moldovan: Proiectul de lege ar putea fi gata până la finalul verii

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, anunță că instituția pregătește un proiect de lege pentru eliminarea plafoanelor la laboratoarele de analize medicale aflate în contract cu statul. Inițiativa, considerată o prioritate pentru reducerea nemulțumirilor pacienților, ar putea fi finalizată până la sfârșitul acestei veri și transmisă spre adoptare.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a anunțat, la emisiunea TV „Prim Plan” de la TVR Info, că până la finalul acestei veri ar putea fi finalizat un proiect de lege care să elimine plafoanele pentru laboratoarele de analize medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Șeful CNAS a afirmat că eliminarea plafoanelor reprezintă o „urgență absolută”, întrucât aceasta este, în opinia sa, cea mai mare nemulțumire a pacienților în raport cu sistemul de sănătate.

Moldovan a explicat că instituția a analizat inclusiv varianta obligării laboratoarelor să raporteze zilnic fondurile disponibile din plafon, însă a apreciat că o astfel de soluție este dificil de aplicat. Potrivit lui, costul unui set de analize poate varia semnificativ, de la câteva zeci la câteva sute de lei, ceea ce face imposibilă estimarea exactă a plafonului rămas.

În acest context, CNAS propune eliminarea completă a plafoanelor, după modelul aplicat în urmă cu mai mulți ani în cazul farmaciilor. Moldovan a precizat că aceeași abordare poate fi extinsă și în cazul laboratoarelor de analize medicale.

Președintele CNAS a amintit că această propunere a fost înaintată Ministerului Sănătății în urmă cu aproximativ șase luni, însă nu a primit sprijin. El a spus că Ministerul și-a exprimat rezervele din cauza riscului unei creșteri necontrolate a cheltuielilor pentru investigațiile de laborator, argument pe care l-a catalogat drept discutabil. Totodată, Moldovan a susținut că eliminarea plafoanelor poate fi gestionată prin reguli clare privind prescrierea analizelor.

Șeful CNAS a anunțat că, în urmă cu aproximativ trei luni, instituția a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai caselor de asigurări de sănătate, medici specialiști în medicină de laborator, furnizori de servicii medicale și reprezentanți ai pacienților.

Acest grup are misiunea ca până la sfârșitul lunii septembrie să analizeze modul în care sunt decontate investigațiile paraclinice în statele Uniunii Europene, să identifice cele mai bune practici și să formuleze o propunere legislativă adaptată sistemului românesc. Potrivit lui, obiectivul este ca până la finalul verii să existe un proiect de lege care să permită eliminarea plafoanelor pentru laboratoarele de analize medicale.