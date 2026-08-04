Noua obligație care îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Când intră în vigoare regula

Șoferii care dețin permis de conducere categoria B și doresc să efectueze transport rutier contra cost vor trebui să respecte noi condiții stabilite de Ministerul Transporturilor. Reglementările prevăd obținerea unui certificat de pregătire profesională pentru anumite activități de transport, conform unui proiect de ordin aflat în dezbatere publică.

Noile prevederi au la bază modificările introduse prin OG 5/2026, care stabilește că titularii permiselor de conducere pentru categoriile B și BE care realizează operațiuni de transport rutier contra cost trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională.

Documentul elaborat de Ministerul Transporturilor stabilește procedura prin care conducătorii auto pot obține acest certificat, precum și condițiile de pregătire și examinare necesare.

Începând cu 1 septembrie 2026, șoferii vizați de aceste reglementări vor trebui să urmeze cursuri de pregătire profesională în centre autorizate de Ministerul Transporturilor. Cursurile sunt destinate conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu autovehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

Pregătirea profesională va fi realizată de lectori atestați, pe baza suporturilor de curs utilizate pentru obținerea certificatului de calificare continuă pentru transportul de mărfuri.

Reglementările vizează și șoferii care efectuează transport de marfă contra cost cu autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone. Aceștia vor trebui să parcurgă cursurile de pregătire și să susțină examenul organizat de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru obținerea atestatului profesional.

„Atenție, șoferi! Începând cu 1 septembrie 2026, intră în vigoare noi reguli pentru șoferii care efectuează transport de marfă contra cost cu autovehicule cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone. Conform noilor prevederi ale Ministerului Transporturilor, acești șoferi vor trebui să urmeze un curs de pregătire profesională și să susțină un examen organizat de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru obținerea atestatului”, se arată în anunțul făcut de Atestate soferi FATII Arges.

Noile cerințe urmăresc stabilirea unei proceduri unitare pentru pregătirea și certificarea conducătorilor auto care desfășoară activități de transport rutier contra cost.

Proiectul de ordin al Ministerului Transporturilor prevede că, de la 1 ianuarie 2027, șoferii care dețin permise de conducere categoriile B și BE și efectuează operațiuni de transport rutier internațional contra cost vor avea obligația de a deține certificatul de pregătire profesională.

Pentru obținerea certificatului, candidații trebuie să susțină un examen și să prezinte documentele solicitate de autorități. Printre actele necesare se află actul de identitate în original pentru cetățenii români. În cazul cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sunt necesare certificatul de înregistrare, cartea de rezidență sau cartea de rezidență permanentă în România, prezentate în original.

Pentru cetățenii din state nemembre, cu drept de ședere în România, este solicitat permisul de ședere în original. De asemenea, candidații trebuie să prezinte permisul de conducere în original, eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene.

În situația persoanelor care dețin un permis de conducere emis de un stat nemembru al Uniunii Europene, documentele acceptate includ dovada înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulație sau o adeverință valabilă emisă de autoritatea competentă, care confirmă faptul că permisul de conducere este depus pentru preschimbare.