Parlamentul schimbă regulile pentru pensionari și veteranii de război. Talonul de pensie va include cod QR

Pensionarii, veteranii de război și invalizii ar putea beneficia, începând cu 1 ianuarie 2027, de un nou sistem digitalizat pentru acordarea facilităților de transport. O propunere legislativă depusă miercuri în Parlament prevede introducerea codurilor QR sau a codurilor de bare pe taloanele de pensie și pe documentele de călătorie utilizate pentru reducerea sau gratuitatea transportului intern. Inițiativa este susținută de 70 de parlamentari din PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, SOS și UPR și a fost înaintată cu solicitare de procedură de urgență.

Noua propunere legislativă modifică Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și introduce obligația ca talonul de pensie să conțină „un element de identificare automată, respectiv cod QR – Quick Response, sau cod de bare”. Potrivit documentului depus la Senat, facilitatea de transport va fi acordată exclusiv în baza acestui document electronic verificabil.

„Categoriile vulnerabile vizate respectiv pensionari, veterani de război, invalizi și văduve de război, vor beneficia de un acces mai facil și mai demn la drepturile recunoscute prin lege”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

În prezent, pensionarii beneficiază anual de o reducere de 50% pentru șase călătorii interne efectuate la alegere cu trenul, transportul auto sau naval. Inițiatorii proiectului susțin însă că sistemul actual generează dificultăți administrative, deoarece documentele folosite nu permit verificarea rapidă și standardizată a drepturilor beneficiarilor.

Expunerea de motive arată că lipsa unui sistem electronic unitar creează probleme atât pentru operatorii de transport, cât și pentru instituțiile implicate în decontarea facilităților. Potrivit documentului oficial, introducerea codului QR sau a codului de bare va permite:

validarea electronică a dreptului la reducere;

identificarea unică a beneficiarului;

interoperabilitatea cu sistemele informatice ale instituțiilor publice.

Inițiatorii susțin că măsura va elimina necesitatea prezentării unor documente suplimentare pentru dovedirea dreptului la reducere și va simplifica accesul pensionarilor la facilitățile de transport. Totodată, proiectul urmărește reducerea fraudei și accelerarea procesului de verificare în practică.

Proiectul de lege introduce modificări și pentru Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război și drepturile invalizilor și văduvelor de război. Conform noilor prevederi, facilitățile de transport vor fi acordate exclusiv în baza legitimațiilor prevăzute cu „elemente de securizare și/sau cod QR”.

Documentul menține și detaliază drepturile actuale pentru veteranii și invalizii de război. Astfel, marii mutilați, invalizii de război și veteranii decorați vor beneficia anual de 12 călătorii gratuite dus-întors sau 24 de călătorii simple la clasa I, pe calea ferată, indiferent de rangul trenului.

Pentru văduvele de război și veteranii nedecorați sunt prevăzute șase călătorii gratuite dus-întors sau 12 călătorii simple pe an, la clasa a II-a. În cazul veteranilor și văduvelor de război care locuiesc în mediul rural, proiectul stabilește dreptul la 12 călătorii gratuite pe transport auto, feroviar sau fluvial, la alegere.

Un element nou introdus în proiect vizează utilizarea legitimațiilor și de către alte persoane mandatate. Textul legislativ prevede explicit că documentele de transport „pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe baza de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei”.

În plus, însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I vor beneficia de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca titularii drepturilor.

Propunerea legislativă stabilește și crearea unui mecanism de schimb de date între instituțiile statului și operatorii de transport. Autoritatea pentru Reformă Feroviară și Autoritatea Rutieră Română vor încheia protocoale de colaborare cu Casa Națională de Pensii Publice și cu casele sectoriale de pensii pentru verificarea drepturilor beneficiarilor în timp real.

Sistemul va permite verificarea validității documentelor și a numărului de călătorii rămase pentru fiecare beneficiar. Potrivit proiectului, transmiterea datelor va trebui realizată cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și exclusiv pentru stabilirea și decontarea facilităților de transport.

Inițiatorii afirmă că digitalizarea documentelor de transport va contribui la reducerea litigiilor generate de contestarea calității de beneficiar și va aduce mai multă predictibilitate în procesele de decontare pentru operatorii de transport. Totodată, proiectul este prezentat ca parte a procesului de modernizare administrativă și de interoperabilitate a sistemelor informatice publice.

Conform textului depus în Parlament, legea va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, însă prevederile referitoare la introducerea codurilor QR pe taloanele pensionarilor și pe legitimațiile veteranilor vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2027.

Documentele aferente procedurii legislative pot fi citite mai jos: