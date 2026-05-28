Dai telefonul vechi pentru o reducere pe loc și scapi de aparatele mari prin programul Rabla-Samsung

Într-un context economic dinamic, în care optimizarea costurilor a devenit o prioritate atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru companii, modul în care ne actualizăm tehnologia de acasă capătă o nouă dimensiune. Mulți dintre noi privesc încă echipamentele electronice vechi ca pe niște obiecte fără valoare, uitate prin sertare sau debarale.

Samsung România propune o schimbare de paradigmă și poziționează reciclarea ca pe o strategie inteligentă de economisire a bugetului.

Prin extinderea ecosistemului său de servicii de buy-back, Samsung își asumă rolul de lider tehnologic preocupat de oferirea unor opțiuni eficiente și sănătoase pentru consumatori și pentru viitor. Dincolo de discursul clasic despre ecologie, accentul cade aici pe sustenabilitatea prin eficiență. Practic, trecerea la produse noi aduce beneficii imediate, vizibile prin discounturile din coșul de cumpărături, dar și avantaje pe termen lung, traduse prin eficiență energetică sporită și performanțe bazate pe inteligență artificială (AI). Popularitatea acestor demersuri este deja în creștere pe piața locală, unde aproximativ 15% din totalul comenzilor de pe magazinul online includ deja unul dintre cele două programe de buy-back oferite de Samsung, despre care vom vorbi in continuare.

Mecanismul gândit de Samsung se bazează pe simplitate și pe eliminarea timpilor morți. În loc să aștepți evaluări complicate, programele îți permit să transformi aparatele vechi într-un discount aplicat pe loc, direct în coșul de cumpărături, în momentul achiziției online de pe site-ul oficial.

Pentru cei care vor să își schimbe echipamentele de buzunar, programul Samsung Trade-In este instrumentul ideal prin care clienții pot da un device vechi în schimbul unei reduceri instantanee pentru un model nou. Procesul este complet digital: în momentul în care vrei să achiziționezi un dispozitiv nou, bifezi opțiunea de Trade-In, răspunzi la un scurt chestionar despre starea produsului pe care îl dai în loc, iar reducerea se aplică imediat, în funcție de ce specifici în formular.

Sistemul este extrem de flexibil și este disponibil pentru telefoane, tablete și smartwatch-uri, fiind acceptate dispozitive de la majoritatea producătorilor de pe piață, nu doar de la Samsung. În această perioadă, reducerea maximă pe care o poți primi prin Trade-In ajunge până la 3.200 lei. În plus, compania a rezolvat și problema transferului de date. După ce primești device-ul nou, ai la dispoziție câteva zile ca să soliciți ridicarea produsului vechi, astfel încât să ai suficient timp pentru a-ți muta în siguranță contactele, fotografiile și documentele.

Când vine vorba despre echipamentele mari din locuință, programul oficial poartă numele de Rabla-Samsung. Acesta se aplică unei game largi de produse necesare în orice casă: televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe sau vase, dar și uscătoare. Mecanismul de selectare de pe pagina Samsung Trade-Up este similar cu cel de la dispozitivele mobile, utilizatorul indicând în momentul comenzii ce produs returnează pentru a primi reducerea direct în coș.

Există însă o diferență majoră și foarte avantajoasă pentru clienți: spre deosebire de programul Trade-In, aici reducerea este fixă, fiind exact aceeași indiferent de starea de uzură sau de brandul aparatului dat la schimb. Singura cerință obligatorie este ca dispozitivul predat să fie din aceeași categorie cu cel achiziționat. Dacă vrei să cumperi un frigider, poți da la schimb orice fel de frigider vechi prin Rabla-Samsung, fără să conteze marca sau vechimea lui.

În această perioadă, reducerea maximă prin programul Rabla-Samsung este de până la 2.500 lei pentru televizoare și de 500 lei în cazul electrocasnicelor.

Pe lângă avantajul financiar, Samsung a eliminat și tot stresul legat de transport și manipulare, oferind servicii premium din grijă pentru confortul clientului. Produsul vechi este ridicat exact în momentul livrării celui nou, fără absolut niciun cost suplimentar, în afara taxei normale de livrare care se aplică oricum la orice comandă. Mai mult, produsele voluminoase și grele sunt livrate cu o echipă formată din doi oameni direct până în locuință, serviciul fiind valabil chiar și pentru etajele superioare ale blocurilor care nu dispun de lift.

Această viziune de eficiență financiară a fost extinsă din acest an și către segmentul corporativ și antreprenorial. Persoanele juridice au acum posibilitatea de a închiria produse de top, în special televizoare și electrocasnice mari, printr-un parteneriat strategic cu Grenke România. În momentul achiziției de pe site-ul oficial, la secțiunea dedicată metodelor de plată, companiile pot selecta opțiunea TechFlex – închiriere by Grenke și vor primi toate instrucțiunile necesare imediat după confirmarea comenzii. Este o metodă excelentă de a dota birourile cu tehnologie modernă, fără a bloca capitalul companiei și fără a pune presiune pe fluxul de numerar.

În concluzie, fie că vrei un telefon de ultimă generație sau un frigider inteligent, decizia de a recicla devine cea mai simplă metodă de optimizare a bugetului. Poți accesa platformele oficiale Samsung Trade-In și Samsung Trade-Up pentru a vedea cum echipamentele tale vechi pot finanța tehnologia viitorului.