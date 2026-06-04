Samsung lansează campania globală „Companionul tău pentru viața bazat pe inteligență artificială” pentru servicii și dispozitive personalizate

Samsung lansează campania globală „Companionul tău pentru viața bazat pe inteligență artificială”, prin care prezintă cum tehnologiile AI integrate în dispozitive și servicii ajută utilizatorii și familiile lor în viața de zi cu zi, oferind sprijin personalizat și soluții inteligente în ecosistemul său digital global Samsung.

Samsung a anunțat lansarea campaniei globale „Companionul tău pentru viața bazat pe inteligență artificială”. Prin această campanie, compania arată cum tehnologiile sale bazate pe inteligență artificială îi pot ajuta pe utilizatori și pe familiile lor în activitățile de zi cu zi.

Campania, prezentată la CES 2026, reflectă viziunea Samsung asupra utilizării inteligenței artificiale. Compania explică faptul că produsele și serviciile sale conectate pot fi integrate ușor în viața de zi cu zi, oferind sprijin personalizat și ajutând utilizatorii să își gestioneze mai bine activitățile.

Samsung subliniază că dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială care pot anticipa nevoile utilizatorilor și pot oferi recomandări și asistență adaptate fiecărei persoane, prin intermediul ecosistemului său de dispozitive și servicii.

Stephanie Choi, vicepreședinte executiv și șef al Centrului Global de Brand din cadrul Samsung Electronics, a declarat că obiectivul campaniei este să arate cum produsele și serviciile Samsung cu inteligență artificială pot deveni un sprijin permanent pentru utilizatori, înțelegându-le nevoile și oferindu-le ajutor atunci când au nevoie. Coi a adăugat că Samsung va continua să dezvolte noi modalități prin care clienții să beneficieze de avantajele acestor tehnologii în viața de zi cu zi.

„Prin intermediul acestei campanii, ne propunem să arătăm cum produsele și serviciile Samsung, integrate cu inteligența artificială, pot deveni un companion de viață prin înțelegerea proactivă a nevoilor utilizatorilor și oferirea de asistență personalizată atunci când contează cel mai mult. Vom continua să creăm modalități mai semnificative pentru ca clienții să experimenteze valoarea inovațiilor Samsung în viața lor de zi cu zi”, a declarat Choi.

Samsung a anunțat că noua sa campanie include trei videoclipuri amuzante despre sănătate, familie și îngrijirea animalelor de companie. Prin aceste materiale, compania arată cum funcțiile bazate pe inteligență artificială pot face viața de zi cu zi mai ușoară.

Pentru persoanele preocupate de sănătate, Samsung prezintă funcția Indexul Antioxidant, disponibilă pe Galaxy Watch8 și în aplicația Samsung Health. Aceasta îi ajută pe utilizatori să își monitorizeze starea de sănătate și le oferă recomandări personalizate pentru o alimentație mai echilibrată.

Compania arată că funcția Managerul de Alimente cu Inteligență Artificială, integrată în frigiderul inteligent Bespoke AI Refrigerator Family Hub, poate gestiona ingredientele disponibile și poate sugera rețete potrivite.

Pentru proprietarii de animale de companie, Samsung prezintă funcția Now Brief, care le amintește utilizatorilor să își plimbe câinii și înregistrează traseul și durata plimbărilor prin integrarea cu funcția Pet Care din aplicația SmartThings.

Pentru familii, compania evidențiază funcția de filtrare a apelurilor de pe telefoanele Galaxy, care îi poate ajuta pe membrii mai în vârstă ai familiei să evite apelurile nedorite sau posibilele tentative de fraudă telefonică. Samsung a precizat că aceste videoclipuri vor fi difuzate pe ecrane amplasate în locuri cunoscute din lume, precum Times Square și Piccadilly Circus, dar și pe canalele sale oficiale de pe YouTube și Instagram.