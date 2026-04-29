Senatorii au votat miercuri proiectul legislativ cu 59 de voturi „pentru”, 9 „contra” și 27 de abțineri. Inițiativa introduce condiții mai stricte pentru deciziile prin care elevilor li se poate interzice utilizarea telefoanelor mobile în unitățile de învățământ liceal.

Conform noilor prevederi, consiliul de administrație al liceului nu mai poate decide interdicția în mod simplu. Este nevoie de un „cvorum de ședință constituit în prezența a cel putin 75% dintre membrii consiliului de administrație, iar hotărârile se adoptă cu o majoritate de 2/3 din voturile celor prezenți”.

Proiectul a fost susținut de parlamentari din Alianța pentru Unirea Românilor (inițiatori), Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, forul decizional.

Inițiatorii susțin că, până acum, regulamentul intern al liceelor permitea interzicerea telefoanelor fără garanții procedurale clare, deși o astfel de măsură are efecte juridice importante.

Potrivit acestora, interdicția „produce consecințe juridice semnificative: ea echivalează cu o restricționare a exercitării dreptului de proprietate al elevilor asupra bunurilor personale, cu o limitare a dreptului la comunicație și, în anumite situații, cu o încălcare a dreptului la viața privată”.

Noua lege introduce, astfel, un mecanism de protecție împotriva deciziilor luate rapid sau fără o analiză suficientă.

Un alt punct central al proiectului vizează statutul juridic al elevilor cu vârste între 16 și 18 ani. Inițiatorii atrag atenția că aceștia au deja drepturi importante recunoscute de lege.

Aceștia pot munci legal de la 16 ani, ceea ce presupune un anumit nivel de responsabilitate și discernământ. În acest context, autorii proiectului consideră că „este greu de justificat ca aceluiași tânăr să-i fie retrasă posesia temporară asupra telefonului mobil propriu” printr-o decizie adoptată fără garanții procedurale solide, „fără nicio garanție procedurală proporțională cu gravitatea măsurii”.

În paralel cu dezbaterea din România, Comisia Europeană a anunțat o serie de măsuri menite să protejeze copiii în mediul online.

Executivul european a recomandat statelor membre să accelereze implementarea unei aplicații de verificare a vârstei, care să limiteze accesul minorilor la conținut periculos.

Această aplicație va permite utilizatorilor să dovedească faptul că au vârsta necesară pentru accesarea unor servicii online, fără a-și dezvălui identitatea sau alte date sensibile.

„Protecţia copiilor în mediul online este o prioritate pentru Comisie. În temeiul Regulamentului UE privind serviciile digitale, platformele online trebuie să asigure pentru minori un nivel ridicat de siguranţă, securitate şi protecţie a vieţii private în mediul online”, se arată într-un comunicat oficial.

Vicepreședinta executivă Henna Virkkunen a explicat rolul acestei inițiative în strategia digitală europeană:

„O soluţie eficace de verificare a vârstei care protejează viaţa privată este următorul element al puzzle-ului pe care aproape că l-am terminat, pe măsură ce lucrăm pentru a crea un spaţiu online în care copiii noştri să fie în siguranţă şi pe care să îl poată utiliza în mod pozitiv şi responsabil, fără a restricţiona drepturile adulţilor”.

Noua lege din România reflectă o tendință mai largă: găsirea unui echilibru între controlul utilizării tehnologiei și respectarea drepturilor individuale.

Pe de o parte, limitarea telefoanelor în școli este văzută ca o măsură necesară pentru:

reducerea distragerii atenției

creșterea disciplinei

îmbunătățirea performanței școlare

Pe de altă parte, apar întrebări legate de:

dreptul de proprietate al elevilor

libertatea de comunicare

viața privată

Prin introducerea unui cvorum calificat, legea încearcă să reducă riscul abuzurilor și să impună un proces decizional mai responsabil.

Așadar, decizia Senatului marchează o schimbare importantă în modul în care școlile pot gestiona utilizarea telefoanelor mobile. În același timp, inițiativele europene arată că protecția minorilor devine o prioritate majoră atât offline, cât și online.

Rămâne de văzut cum va fi aplicată legea în practică și dacă va reuși să mențină echilibrul între disciplină și drepturile elevilor.