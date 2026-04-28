Șoferii din Uniunea Europeană se confruntă cu una dintre cele mai importante reforme din ultimele decenii în ceea ce privește permisul categoria B, odată cu intrarea în vigoare a Directivei (UE) 2025/2205. Actul, adoptat la 22 octombrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al UE la 5 noiembrie 2025, modifică în mod semnificativ regulile privind masa maximă admisă a vehiculelor.

Schimbarea vine în contextul transformărilor accelerate din industria auto, unde vehiculele electrice și cele cu sisteme alternative de propulsie au devenit considerabil mai grele decât modelele clasice. Această evoluție a pus presiune asupra unui cadru legislativ care nu a fost actualizat corespunzător în ultimele decenii.

Noile reglementări urmăresc să elimine blocajele administrative și să permită utilizarea unor vehicule moderne fără necesitatea obținerii unor categorii suplimentare de permis. Astfel, legislația este aliniată realităților actuale din sectorul transporturilor și mobilității urbane.

Una dintre cele mai importante modificări pentru șoferii europeni este creșterea limitei de greutate pentru vehiculele care pot fi conduse cu permis categoria B. Conform noilor reguli, șoferii vor putea conduce vehicule cu o greutate de până la 4.250 kg, iar în anumite situații, chiar până la 5.000 kg.

Anterior, limita era de 3,5 tone, ceea ce excludea numeroase vehicule moderne, în special autoutilitare electrice, rulote sau vehicule cu pile de combustie. Creșterea greutății acestor modele este determinată în principal de baterii și sisteme tehnologice suplimentare.

Extinderea la 4,25 tone permite atât utilizatorilor privați, cât și celor profesioniști să utilizeze vehicule mai grele fără a obține permis categoria C1. Măsura reduce costurile și timpul necesar pentru calificări suplimentare.

Totuși, aplicarea acestor prevederi este condiționată. Pentru vehiculele clasice, șoferii vor trebui să finalizeze o instruire suplimentară sau să promoveze un examen, în funcție de decizia fiecărui stat membru. În schimb, pentru vehiculele cu propulsie alternativă, nu este necesară instruire, dacă șoferul deține permis de cel puțin doi ani și nu a fost implicat în accidente.

Directiva stabilește o excepție importantă pentru vehiculele cu sisteme de propulsie alternativă, unde limita poate ajunge la 5.000 kg. Această prevedere se aplică exclusiv vehiculelor electrice, pe hidrogen sau gaz, a căror greutate suplimentară provine din tehnologia utilizată.

În aceste cazuri, șoferii vor fi obligați să urmeze o instruire specială, care include operarea sistemelor de înaltă tensiune, proceduri de încărcare și stabilitatea vehiculului.

Regula este însă temporară și va fi revizuită pe măsură ce tehnologiile devin mai eficiente și mai ușoare. În plus, vehiculele care se încadrează în această categorie nu pot fi utilizate pentru transport comercial de marfă.

Greutatea totală, inclusiv remorca, nu poate depăși 5.000 kg, iar sarcina utilă nu poate fi majorată artificial — diferența de greutate trebuie să provină exclusiv din sistemul de propulsie.

Noile reguli aduc beneficii directe pentru șoferii care utilizează autorulote sau autoutilitare electrice, eliminând necesitatea obținerii permisului categoria C1 în multe situații.

De asemenea, organizațiile de voluntariat, serviciile de pompieri și structurile medicale vor putea utiliza mai eficient vehiculele moderne, în funcție de modul în care fiecare stat membru va implementa directiva.

Industria auto a reacționat pozitiv, considerând modificările un pas esențial pentru susținerea tranziției către mobilitate verde. Noile limite reduc presiunea administrativă și facilitează adoptarea vehiculelor electrice.

Directiva introduce și permisul de conducere digital, care va putea fi accesat pe telefon mobil sau alte dispozitive electronice prin portofelul digital de identitate al UE.

După o perioadă de tranziție, acest format va deveni standard în toate statele membre, deși șoferii vor putea solicita în continuare versiunea fizică, mai ales pentru utilizarea în afara Uniunii Europene.

Autoritățile din Germania au anunțat că intenționează să implementeze o versiune națională până la finalul anului 2026, însă există provocări legate de interoperabilitatea sistemelor IT la nivel european.

Directiva introduce o perioadă de probă de minimum doi ani pentru șoferii începători în toate statele membre. În această perioadă, sancțiunile vor fi mai stricte pentru abateri rutiere.

Măsura vine în contextul în care șoferii sub 30 de ani sunt implicați într-o proporție ridicată în accidentele rutiere mortale, deși reprezintă doar o mică parte din totalul conducătorilor auto.

Totodată, se introduce posibilitatea conducerii însoțite de la vârsta de 17 ani pentru categoria B, sistem care până acum era reglementat doar la nivel național.

Programa de instruire va include elemente noi, precum riscurile unghiului mort, utilizarea sistemelor de asistență, tehnica „Dutch reach” și pericolele utilizării telefonului mobil la volan. Accentul va fi pus pe protejarea participanților vulnerabili la trafic.

Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională până la 26 noiembrie 2028 și să o aplice până la 26 noiembrie 2029.

Există însă termene diferite pentru anumite prevederi. Regulile privind vehiculele cu propulsie alternativă vor intra în vigoare la aproximativ doi ani de la adoptare, respectiv în 2027.

Sistemul de conducere însoțită va deveni aplicabil în jurul anului 2028, iar permisul digital este programat pentru implementare completă până în 2030.

Experții subliniază că reforma nu modifică cerințele pentru transportul comercial. Șoferii profesioniști vor trebui în continuare să dețină permis categoria C și certificatul de competență profesională.

Tabel sinteză pentru șoferii vizați de noile reglementări: