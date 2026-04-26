Doi șoferi au fost sancționați cu amenzi de ordinul miilor de lei după ce au fost surprinși conducând agresiv și efectuând depășiri periculoase pe un drum național din județul Cluj. Comportamentul lor a fost înregistrat duminică, într-un interval de doar o oră, pe DN1C, pe tronsonul Cluj-Napoca – Baia Mare.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Județeană Cluj, cei doi conducători auto au ignorat regulile de circulație și au efectuat depășiri neregulamentare pe linie continuă, ca și cum drumul le-ar fi aparținut în totalitate. Un bărbat de 50 de ani, din județul Maramureș, a fost surprins realizând patru depășiri interzise în doar patru minute, între localitățile Livada și Bunești, un comportament descris de autorități ca fiind mai degrabă un act de inconștiență decât o dovadă de „performanță” la volan. Într-un alt caz, un șofer de 59 de ani din județul Satu Mare a fost depistat în zona Coplean în timp ce efectua trei depășiri similare.

În cazul șoferului de 50 de ani, observând că acesta continuă să conducă periculos fără să reducă viteza sau să respecte regulile, echipajul aerian implicat în monitorizarea traficului a intervenit direct. Bărbatul a fost somat prin sistemul acustic al elicopterului și ulterior oprit în trafic.

Ca urmare a abaterilor constatate, șoferul de 50 de ani a fost amendat cu 4.860 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de 240 de zile. Cel de 59 de ani a primit o amendă de 3.645 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 180 de zile.

Reprezentanții Poliției au precizat că această acțiune a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Cu o zi în urmă, polițiștii rutieri din județul Argeș au sancționat un tânăr șofer după ce acesta a fost surprins circulând cu o viteză mult peste limita legală, pe un sector de drum unde riscurile sunt ridicate din cauza restricțiilor de circulație.

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, pe DN73, pe raza localității Schitu-Golești. Aparatul radar l-a înregistrat pe conducătorul auto rulând cu 173 de kilometri pe oră, de peste trei ori mai mult decât viteza maximă admisă pe acel tronson, stabilită la 50 de kilometri pe oră.

Șoferul, un tânăr de 23 de ani din localitatea Cuca, județul Argeș, a fost oprit și sancționat de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung. Pentru abaterea constatată, acesta a primit o amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor OUG 195/2002R. Permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cu cinci zile în urmă, un tânăr de 20 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Horezu conducând cu o viteză mult peste limita legală, fiind surprins de aparatul radar în timp ce circula cu 150 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era de 70 km/h.

Incidentul s-a produs pe 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, în timpul unor acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier desfășurate pe DJ665. Potrivit informațiilor transmise de Poliția orașului Horezu, tânărul, aflat la volan ca șofer începător, se deplasa din direcția Vaideeni către Horezu atunci când a fost înregistrat de radar cu viteza semnificativ depășită.

În urma abaterii constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.050 de lei, conform legislației rutiere în vigoare. De asemenea, permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 120 de zile, fiind emisă o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Autoritățile reamintesc că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și subliniază importanța respectării limitelor legale. În acest context, polițiștii fac apel în special către șoferii aflați la început de drum să dea dovadă de prudență și responsabilitate în trafic, conștientizând riscurile la care se expun atât pe ei înșiși, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Siguranța rutieră depinde, în final, de comportamentul fiecărui conducător auto.