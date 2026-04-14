Uniunea Europeană (UE) pregătește noi restricții de circulație care vizează o categorie de mașini tot mai populară pe piața europeană. Autoritățile intenționează să înăsprească regulile, în special în ceea ce privește siguranța și cerințele tehnice, iar acest lucru ar putea duce la retragerea unor modele de pe șosele. Schimbările preconizate îi pot afecta direct atât pe șoferi, cât și pe importatorii acestor vehicule.

În mod concret, Uniunea Europeană dorește să modifice cadrul legal prin care mașinile fabricate pentru piața americană pot fi înmatriculate și utilizate în Europa. Vizată este în special procedura de omologare individuală, un mecanism care permite, în prezent, ca vehiculele ce nu respectă din start standardele europene să obțină totuși drept de circulație. Acest sistem a făcut posibil importul unor pickup-uri de mari dimensiuni din SUA, precum Ford F-150, Chevrolet Silverado sau RAM 1500, modele apreciate de o nișă de pasionați, dar construite conform unor norme tehnice și de siguranță diferite de cele aplicate în Europa.

Dacă noile reglementări vor fi adoptate conform planului, începând cu anul 2027, aceste vehicule ar putea deveni aproape imposibil de înmatriculat pe drumurile europene. Comisia Europeană urmărește eliminarea lacunelor legislative existente în sistemul actual de omologare și introducerea unor standarde mai stricte pentru vehiculele importate individual. În consecință, mașinile care până acum puteau circula datorită acestor excepții nu vor mai putea ajunge pe piața europeană.

Reacțiile din partea SUA nu au întârziat să apară. Producătorii auto și organizațiile de profil consideră că măsurile propuse de Uniunea Europeană contravin acordului comercial semnat între cele două părți în 2025, care prevedea reducerea taxelor vamale și facilitarea accesului pe piețele reciproce. Din perspectiva industriei americane, situația devine paradoxală: deși taxele de import sunt mai mici, cerințele tehnice devin mult mai stricte, ceea ce produce, în practică, un efect similar cu blocarea accesului pe piață.

Reprezentanții sectorului auto din SUA atrag atenția că astfel de reglementări tehnice pot limita în mod real schimburile comerciale, chiar dacă nu sunt, în mod formal, taxe sau tarife. Ei susțin că standardele impuse sunt concepute în principal pentru vehiculele produse în Europa și că modelele americane nu le pot îndeplini fără modificări semnificative sau costuri foarte ridicate.

Mecanismul de omologare individuală a fost conceput inițial ca o soluție de excepție, oferind o cale legală prin care proprietarii puteau aduce în Europa vehicule care nu fuseseră destinate acestei piețe. În timp însă, această posibilitate a fost utilizată tot mai frecvent, în special de importatori și de pasionații de pickup-uri americane de mari dimensiuni, transformând o măsură punctuală într-o practică răspândită.

În acest context, Comisia Europeană intenționează să reformeze sistemul, având ca obiectiv declarat eliminarea lacunelor juridice și introducerea unor standarde de siguranță mai stricte și uniforme pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile europene. Demersul urmărește să asigure un nivel ridicat de siguranță și o aplicare coerentă a regulilor la nivelul întregii Uniuni.

Conform planurilor actuale, noile reglementări ar urma să intre în vigoare în anul 2027. În prezent, propunerea se află încă în faza de planificare, iar negocierile continuă, inclusiv cu partea americană. Rămâne de văzut care va fi forma finală a acestor norme și în ce măsură presiunile comerciale dintre cele două părți vor influența conținutul lor.

Constructorii auto americani avertizează că noile reguli aflate în analiză la Bruxelles ar putea limita sau chiar împiedica circulația în Europa a pickup-urilor de mari dimensiuni, precum Ford F-150, Chevrolet Silverado și Ram 1500, potrivit unei scrisori consultate de agenția de presă Reuters.

Ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, Andrew Puzder, a declarat pentru Financial Times că Uniunea Europeană ar intenționa să modifice regulile de siguranță într-un mod care ar putea contraveni spiritului acordului comercial încheiat în august între SUA și Uniunea Europeană, în cazul în care aceste schimbări ar restricționa vânzarea vehiculelor americane pe piața europeană.

În scrisoarea transmisă de American Automotive Policy Council, organizație care reprezintă companiile General Motors, Ford și Stellantis, se reamintește că Uniunea Europeană a acceptat în luna august reducerea sau eliminarea barierelor netarifare și recunoașterea reciprocă a standardelor auto, ca parte a acordului comercial cu Administrația Trump. Reprezentanții industriei susțin că modificările propuse pentru procedura europeană de omologare individuală ar putea restrânge accesul pe piața europeană al vehiculelor produse în Statele Unite și exportate în Europa.

Potrivit scrisorii, pe măsură ce cererea pentru anumite tipuri de vehicule mai puțin obișnuite în Uniunea Europeană, precum pickup-urile de mari dimensiuni, a crescut, mecanismul de omologare individuală a fost utilizat tot mai frecvent pentru aceste modele. Organizația mai arată că o coaliție formată din grupuri de siguranță rutieră și de protecție a mediului face presiuni asupra Uniunii Europene pentru eliminarea așa-numitelor „portițe” care permit comercializarea în Europa a pickup-urilor mari de tip american.

De cealaltă parte, Transport & Environment, una dintre principalele organizații europene non-profit care promovează transportul curat și energia verde, afirmă că pickup-urile mari și SUV-urile americane au reprezentat aproximativ 7.000 de vehicule vândute în Uniunea Europeană în 2024.

Aceasta susține că o extindere a vânzărilor pentru astfel de vehicule, considerate mai slabe din punct de vedere al siguranței și al emisiilor, ar reprezenta o trădare a tuturor cetățenilor Uniunii Europene.