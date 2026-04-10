Prețurile carburanților au explodat în toată Europa. Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, prețul benzinei în UE este în prezent cu aproximativ 15% mai mare față de sfârșitul lunii februarie, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de aproape 30%. În medie, un litru de benzină Euro-super 95 costă 1,87 euro, iar motorina ajunge la 2,07 euro pe litru. Evoluția vine după ce creșterea tensiunilor geopolitice a influențat direct piața globală a petrolului, determinând scumpiri la pompă în majoritatea statelor europene.

Diferențele dintre țările europene sunt însă semnificative, în special la motorină. Cel mai ridicat preț se înregistrează în Olanda, unde un litru costă aproximativ 2,46 euro, urmată de Danemarca, Germania, Finlanda și Belgia. De asemenea, prețuri peste media europeană sunt întâlnite și în Austria, Franța, Irlanda, Suedia, Lituania și Grecia.

La polul opus, cea mai ieftină motorină din UE se găsește în Malta, cu aproximativ 1,21 euro pe litru, iar valori relativ scăzute sunt înregistrate și în Ungaria, Slovenia și Bulgaria, toate în jur de 1,62 euro pe litru. De asemenea, sub pragul de 2 euro se situează și Slovacia, Spania, Cipru, Croația și Cehia, notează Euronews.

Și la benzină distribuția este similară. Olanda are cele mai mari prețuri, cu aproximativ 2,33 euro pe litru, urmată de Danemarca, Germania și Finlanda. În Grecia și Franța, prețul benzinei depășește 2 euro pe litru. La capătul opus, Malta are cel mai mic preț, aproximativ 1,34 euro pe litru, urmată de Bulgaria, cu circa 1,44 euro pe litru.

Datele arată că o parte importantă din costul final al carburanților este reprezentată de taxe. În Uniunea Europeană, taxele constituie în medie aproximativ 52% din prețul benzinei și aproximativ 44% din prețul motorinei, cu diferențe semnificative între state. De exemplu, Slovenia are cea mai mare pondere a taxelor în prețul benzinei, în timp ce Estonia are una dintre cele mai scăzute ponderi în cazul motorinei.

Evoluția recentă arată o accelerare a scumpirilor după începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. La sfârșitul lunii februarie, benzina costa în medie aproximativ 1,64 euro pe litru în Uniunea Europeană, iar până la finalul lunii martie a ajuns la 1,87 euro. În aceeași perioadă, motorina a crescut de la aproximativ 1,59 euro la peste 2 euro pe litru. Specialiștii avertizează că evoluția pieței petrolului și tensiunile geopolitice vor rămâne factori decisivi pentru prețurile carburanților în perioada următoare.