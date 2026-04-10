Cotațiile petrolului au recuperat rapid pierderile din sesiunea anterioară, confirmând sensibilitatea pieței la evoluțiile geopolitice.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în mai, au urcat cu 4 dolari, până la 98,26 dolari pe baril. În paralel, petrolul Brent – reperul global – a crescut cu peste 2,43%, atingând 97,05 dolari pe baril.

Situația actuală a prețurilor petrolului

Indicator Valoare WTI 98,26 $/baril Brent 97,05 $/baril Vârf intraday WTI peste 100 $/baril Evoluție anterioară cea mai mare scădere zilnică din 2020

La un moment dat în timpul tranzacțiilor, WTI a depășit pragul simbolic de 100 de dolari pe baril, nivel considerat critic pentru piețele energetice și pentru inflația globală. Ulterior, prețurile au mai cedat din avans după declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu privind posibile negocieri cu Libanul.

Această volatilitate vine după cea mai mare scădere zilnică a petrolului din 2020, semn că piața este dominată de reacții rapide la informații contradictorii.

În centrul tensiunilor se află Strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim esențial pentru economia globală.

Aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel mondial tranzitează această zonă, ceea ce o transformă într-un punct strategic major. Orice restricție sau blocaj produce efecte imediate asupra prețurilor.

Deși există un armistițiu formal, traficul maritim nu a revenit la normal. Iranul continuă să controleze accesul și impune condiții stricte pentru navele care vor să traverseze.

Directorul general al ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, a descris situația în termeni fără echivoc:

”Aceasta nu este libertate de navigaţie. Este constrângere”.

Deși armistițiul dintre Statele Unite și Iran a fost prezentat ca un pas spre detensionare, realitatea diplomatică este mult mai complicată.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a acuzat Washingtonul că nu respectă termenii înțelegerii:

”Neîncrederea profundă pe care o avem faţă de Statele Unite provine din încălcările repetate ale tuturor formelor de angajamente, un tipar care, din păcate, s-a repetat încă o dată”.

Acesta a invocat continuarea atacurilor israeliene în Liban, pătrunderea unei drone în spațiul aerian iranian și contestarea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu drept principale probleme.

De partea americană, semnalele sunt prudente. Președintele Donald Trump a declarat că propunerea Iranului poate reprezenta un punct de plecare pentru negocieri.

Vicepreședintele JD Vance a subliniat complexitatea situației:

”Armistiţiile sunt întotdeauna complicate”.

Washingtonul își menține poziția fermă privind programul nuclear iranian și nu susține dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu. În plus, oficialii americani au precizat că situația din Liban nu face parte din acordul actual.

Evoluțiile din Golful Persic au efecte directe asupra economiei globale:

creșterea rapidă a prețurilor la carburanți;

presiuni inflaționiste în lanț;

volatilitate pe burse și pe piețele valutare.

Investitorii reacționează în principal la riscurile reale de aprovizionare, nu doar la declarații politice. Atât timp cât tranzitul prin Ormuz este incert, piața rămâne tensionată.

Perspectivele depind de evoluția situației geopolitice:

o detensionare reală ar putea stabiliza prețurile;

noi incidente militare ar putea duce petrolul peste 100–110 dolari/baril;

extinderea conflictului în regiune ar genera un șoc energetic global.

În acest moment, piața petrolului rămâne extrem de sensibilă, iar investitorii urmăresc atent fiecare semnal venit din Orientul Mijlociu.