Prețuri carburanți vineri, 3 iulie. Benzina și motorina s-au scumpit în România. Unde se găsesc acum cele mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 3 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților înregistrate în România în ziua de vineri, 3 iulie 2026. Potrivit informațiilor centralizate, cele mai mici prețuri la benzină și motorină din țară sunt afișate în județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină benzină din România poate fi cumpărată la prețul de 8,49 lei pe litru de la stația RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 8,98 lei pe litru și este practicat de stația Dacma din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița. Stația este amplasată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Platforma Peco Online a prezentat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din România, respectiv primele cinci orașe după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi achiziționată la un preț minim de 9,54 lei pe litru. Prețul minim al GPL este de 4,52 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 8,59 lei pe litru, motorina este comercializată la 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde la un preț minim de 9,54 lei pe litru. GPL-ul este disponibil la 4,56 lei pe litru.

În Iași, șoferii pot găsi benzina la un preț minim de 8,62 lei pe litru, motorina la 9,54 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,56 lei pe litru.

La Constanța, benzina este disponibilă la un preț minim de 8,62 lei pe litru, motorina la 9,54 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi achiziționat la 4,54 lei pe litru.

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localizarea geografică și momentul actualizării datelor. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează fluctuații frecvente.