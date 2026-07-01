Evoluția prețurilor la carburanți după 1 iulie. Guvernul ia în calcul noi măsuri dacă scumpirile continuă

Guvernul monitorizează evoluția pieței carburanților după expirarea măsurii de reducere a accizei la motorină. Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat cu principalii operatori din domeniu despre riscurile privind aprovizionarea și evoluția prețurilor.

Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut miercuri consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților din România pentru a analiza evoluțiile de pe piața produselor energetice și impactul acestora asupra prețurilor la pompă.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat evaluarea situației actuale a pieței, identificarea eventualelor riscuri privind aprovizionarea și evoluția prețurilor, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare pentru protejarea populației și economiei.

Executivul a precizat că, în funcție de evoluția prețurilor în următoarele săptămâni, a fost analizată și posibilitatea unei noi intervenții legislative. Consultările cu operatorii din sector vor continua pentru monitorizarea permanentă a pieței și adaptarea răspunsului instituțional la situația existentă.

În noaptea de marți spre miercuri, OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 36 de bani pe litru, după expirarea legislației care prevedea reducerea accizei pentru acest tip de combustibil.

În urma modificării, prețul motorinei a ajuns la 9,54 lei pe litru în stațiile Petrom și la 9,60 lei pe litru în stațiile OMV.

Și alți distribuitori precum MOL și Socar au operat modificări de preț.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul nu mai are în prezent posibilitatea de a emite ordonanțe pentru prelungirea măsurilor de sprijin, însă apreciază că piața ar urma să se autoregleze.

Acesta a explicat că încetarea conflictului din Golf ar trebui să conducă la reducerea prețurilor la carburanți începând din luna iulie.

„S-a liniştit conflictul din Golf. Asta ar însemna că, începând din luna iulie, ar trebui să vedem o scădere a preţurilor la combustibili”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la postul public de televiziune.

Bolojan a precizat că efectele nu vor fi vizibile imediat, deoarece companiile comercializează combustibili achiziționați în urmă cu 10-20 de zile. În opinia sa, tendința de scădere ar urma să fie resimțită pe parcursul întregii luni, astfel încât, dacă nu vor apărea noi tensiuni în regiunea Golfului, prețurile de la finalul lunii iulie ar putea reveni aproape de nivelurile dinaintea conflictului.

„Companiile care vând combustibil lucrează pe nişte stocuri pe care le-au cumpărat în urmă cu 10, 15, 20 de zile. Prin urmare, tendinţa de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în aşa fel încât ar trebui ca la final de iulie să fim în situaţia în care, dacă nu mai reizbucneşte un război în Golf, preţurile la combustibili să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie”, a explicat premierul interimar.

Măsura reducerii accizei la motorină a fost introdusă de Guvern la începutul lunii aprilie, în contextul creșterii accelerate a prețului petrolului provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Reducerea accizei a avut ca efect o ieftinire a motorinei cu aproximativ 36 de bani pe litru, sumă care include și taxa pe valoarea adăugată.

În aceeași perioadă, Executivul a decis și reducerea contribuției de solidaritate aplicate companiilor din sectorul energetic.

Odată cu expirarea acestei măsuri, distribuitorii au început să majoreze prețurile la motorină, iar Guvernul urmărește evoluția pieței pentru a decide dacă vor fi necesare măsuri suplimentare.