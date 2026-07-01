Românii rămân tot mai prudenți la cumpărături. Prețul, principala barieră pentru consumul sustenabil

Românii continuă să fie interesați de produsele și obiceiurile sustenabile, însă costurile tot mai ridicate îi determină să amâne sau să renunțe la astfel de alegeri. Un studiu arată că aproape două treimi dintre consumatori nu au adoptat încă un comportament de consum sustenabil, iar prețul este principalul obstacol.

Potrivit studiului „Consumatorul Sustenabil din România în 2026”, realizat de MKOR pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 55 de ani, 62% dintre români sunt încă indeciși în ceea ce privește consumul sustenabil.

Studiul împarte piața în trei categorii principale. Astfel, 32% dintre respondenți sunt consumatori sustenabili, care cumpără produse eco, reciclează și încearcă să reducă risipa alimentară. La polul opus, doar 6% declară că nu sunt interesați de schimbarea obiceiurilor de consum, în timp ce cei 62% rămași adoptă doar ocazional comportamente sustenabile.

Datele studiului arată că persoanele care adoptă un comportament sustenabil locuiesc, în proporție de 78%, în mediul urban, iar aproape jumătate au studii superioare.

Totuși, cercetarea evidențiază și un aspect care contrazice o percepție răspândită. Aproximativ 42% dintre consumatorii sustenabili au venituri mici, ceea ce arată că interesul pentru astfel de produse nu este rezervat exclusiv persoanelor cu venituri ridicate. Vârsta medie a acestui segment este de 38 de ani.

Potrivit studiului, costul produselor este cea mai importantă barieră pentru consumatorii care nu au adoptat încă un comportament sustenabil.

În rândul acestora, procentul celor care indică prețul drept principal obstacol a crescut de la 49% în 2024 la 71% în 2025. La nivelul întregii populații, 58% dintre respondenți consideră că prețurile ridicate reprezintă principalul motiv pentru care aleg mai rar produse sustenabile.

Pe locul al doilea se află lipsa de încredere în etichetele eco, menționată de 38% dintre respondenți.

Studiul arată că unele comportamente sustenabile continuă să se dezvolte, chiar dacă presiunile economice sunt tot mai mari.

Reciclarea a crescut de la 52% în 2023 la 65% în 2025, în timp ce ponderea celor care încearcă să reducă risipa alimentară a scăzut de la 65% la 57% în aceeași perioadă.

În același timp, consumatorii sustenabili declară că au realizat, în medie, 5,6 acțiuni sustenabile în 2025, față de 6,2 înregistrate în 2023, ceea ce, potrivit autorilor studiului, indică o diminuare a intensității acestor comportamente sub presiunea costurilor și a accesului limitat la produse și servicii.

Cercetarea evidențiază și diferențe în ceea ce privește stilul de viață.

Consumatorii sustenabili declară mai frecvent că aleg să consume mai multe fructe și legume, gătesc cu ingrediente proaspete și evită băuturile îndulcite. Totodată, șase din zece persoane din această categorie apreciază că au o stare de sănătate excelentă sau foarte bună, comparativ cu patru din zece în rândul consumatorilor indiferenți.

Potrivit concluziilor MKOR, segmentul format din cei 62% de consumatori indeciși reprezintă cea mai mare oportunitate de dezvoltare pentru companii.

Autorii studiului consideră că simplificarea accesului la produse sustenabile, reducerea diferențelor de preț și creșterea încrederii în etichetele eco ar putea determina o parte importantă dintre acești consumatori să adopte mai ușor comportamente de consum sustenabil.