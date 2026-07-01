România, cea mai ridicată rată de deprivare materială severă în rândul tinerilor din UE. FBAR cere implicarea întregii societăți

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește deprivarea materială și socială severă în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani, potrivit celor mai recente date Eurostat pentru 2025. În acest context, Federația Băncilor pentru Alimente din România atrage atenția că lipsa accesului la hrană afectează nu doar prezentul, ci și șansele de dezvoltare ale unei întregi generații.

Conform datelor publicate de Eurostat și prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România, 15,1% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani suferă de deprivare materială și socială severă, cel mai ridicat procent înregistrat la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, 29,4% dintre persoanele care trăiesc în gospodării cu copii dependenți sunt expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Potrivit Federației, aceste cifre reflectă dificultățile cu care se confruntă numeroase familii din România, pentru care asigurarea hranei reprezintă o provocare zilnică.

Reprezentanții Federației Băncilor pentru Alimente subliniază că insecuritatea alimentară nu este un fenomen izolat, ci unul care afectează întreaga familie și are consecințe importante asupra copiilor și tinerilor.

Potrivit organizației, lipsa hranei poate limita accesul la educație, sănătate și dezvoltare personală. În schimb, atunci când nevoile de bază sunt acoperite, familiile pot acorda mai multă atenție educației copiilor, iar tinerii aflați în situații vulnerabile își pot concentra eforturile asupra școlii și pregătirii profesionale.

Federația Băncilor pentru Alimente din România precizează că intervine prin recuperarea surplusului de alimente sigure pentru consum de la operatorii economici și redistribuirea acestora către persoanele aflate în dificultate.

Acest mecanism funcționează prin intermediul unei rețele de peste 850 de organizații neguvernamentale partenere, care distribuie alimente către aproximativ 325.000 de persoane vulnerabile. Beneficiarii includ copii din centre de plasament, adolescenți proveniți din medii defavorizate, familii cu venituri reduse, mame singure și alte categorii aflate în risc social.

Federația arată că sprijinul alimentar constant permite organizațiilor partenere să direcționeze mai multe resurse către servicii de educație, consiliere și integrare socială pentru tineri.

Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România, Romuald Bulai, afirmă că sărăcia și lipsa hranei afectează demnitatea oamenilor și limitează șansele de dezvoltare ale copiilor și tinerilor.

„Tinerii și copiii noștri sunt viitorul, dar cum le putem cere să își construiască un drum când se confruntă zilnic cu grija și frica zilei de mâine? Sărăcia și lipsa hranei răpesc demnitatea și blochează potențialul unei generații întregi. Prin fiecare aliment pe care îl salvăm de la risipă și îl ducem în comunitățile vulnerabile, le transmitem acestor familii mesajul că nu sunt singure. Misiunea noastră nu este doar de a oferi o masă, ci de a reda demnitatea și stabilitatea. Însă o adevărată schimbare de paradigmă necesită ca solidaritatea să devină un efort asumat și comun al întregii societăți,” a declarat Romuald Bulai.

Federația lansează un apel către companiile din sectorul agroalimentar și din retail să doneze surplusul alimentar, subliniind că legislația actuală permite și încurajează astfel de donații. Organizația invită, de asemenea, persoanele interesate să se implice prin parteneriate, donații sau activități de voluntariat.

Potrivit datelor prezentate în comunicat, Federația Băncilor pentru Alimente din România și cele nouă bănci regionale au colectat, în perioada 2016–2025, peste 41.000 de tone de produse, transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană distribuite prin intermediul organizațiilor partenere.

Din cantitatea totală colectată, peste 37.000 de tone reprezintă alimente salvate de la risipă, iar restul provin din campanii de colectare și din donații de produse nealimentare.