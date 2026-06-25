Alimentele de bază rămân sub plafonarea adaosului comercial. Nicușor Dan a semnat legea

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va rămâne în vigoare încă șase luni. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care măsura este prelungită până la 31 decembrie 2026, după ce aceasta urma să expire la sfârșitul lunii iunie. Autoritățile susțin că decizia este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri legea prin care este prelungită până la 31 decembrie 2026 aplicarea măsurii privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Decizia vine în contextul în care actualele prevederi urmau să expire la 30 iunie 2026. Prin promulgarea legii, măsura rămâne în vigoare încă șase luni, fără întrerupere.

Actul normativ fusese adoptat la începutul lunii iunie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, iar odată cu promulgarea de către șeful statului poate intra în vigoare.

Legea stabilește în mod expres că:

„Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.”

Plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost introdusă în luna iulie 2023, într-o perioadă în care inflația afecta puternic prețurile alimentelor.

Inițial, măsura a fost adoptată pentru o perioadă de 90 de zile, autoritățile argumentând că este necesară pentru limitarea scumpirilor și reducerea presiunii asupra bugetelor familiilor.

Ulterior, Guvernul a decis în repetate rânduri prelungirea acesteia prin ordonanțe de urgență, apreciind că riscurile privind evoluția prețurilor la alimente s-au menținut.

Ultima prelungire era valabilă până la 30 iunie 2026, însă noua lege promulgată de Nicușor Dan extinde aplicarea măsurii până la sfârșitul acestui an.

Măsura continuă să se aplice pentru cele 17 categorii de produse alimentare considerate de bază.

Printre acestea se numără pâinea, laptele, făina, mălaiul, uleiul, zahărul, ouăle, carnea de pui, carnea de porc, legumele și fructele incluse în lista stabilită de autorități, precum și alte produse esențiale pentru consumul zilnic al populației.

Plafonarea nu înseamnă stabilirea unui preț fix pentru aceste produse, ci limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici pe întreg lanțul de distribuție, de la procesatori și distribuitori până la comercianții cu amănuntul.

Scopul măsurii este de a împiedica majorarea excesivă a prețurilor prin limitarea marjelor comerciale.

În expunerea de motive care a însoțit actul normativ, autoritățile arată că prelungirea plafonării adaosului comercial este necesară pentru a continua protejarea puterii de cumpărare a populației.

Executivul susține că presiunile inflaționiste nu au dispărut complet și că menținerea măsurii poate contribui la limitarea creșterii prețurilor pentru produsele alimentare de bază.

De asemenea, autoritățile apreciază că măsura contribuie la menținerea unui echilibru între interesele consumatorilor și funcționarea pieței alimentare, într-o perioadă în care costurile de producție și distribuție continuă să fie influențate de evoluțiile economice interne și externe.

Prin promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan, plafonarea adaosului comercial va continua să fie aplicată până la 31 decembrie 2026.

Astfel, românii vor beneficia și în a doua jumătate a anului de mecanismul prin care autoritățile încearcă să limiteze scumpirile la produsele alimentare de bază și să mențină un nivel cât mai accesibil al prețurilor pentru consumatori.