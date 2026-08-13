Prețul motorinei, sub pragul de 10 lei? Decizia care intră în vigoare duminică

Prețul motorinei ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând cu 16 august 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis reducerea temporară cu 20% a accizei pentru motorina standard.

Măsura se aplică în perioada 16-31 august și vine după creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale și a prețurilor practicate la stațiile de alimentare.

Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea accizei urmărește limitarea efectelor scumpirilor înregistrate în ultima perioadă. Ajustarea temporară se aplică exclusiv pentru intervalul stabilit de autorități, urmând ca nivelul accizei să fie reevaluat în funcție de evoluția pieței.

Reducerea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri de motorină, ceea ce înseamnă aproximativ 0,56 lei pentru fiecare litru. Prin această măsură, acciza aferentă motorinei standard va ajunge la 2.243,43 lei pentru 1.000 de litri, respectiv aproximativ 2,24 lei pe litru.

Decizia privind diminuarea temporară a accizei a fost luată după creșterea importantă a cotațiilor internaționale pentru motorină și a prețurilor de la stațiile de alimentare. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, pentru perioada 16-31 august, cotațiile Platts pentru motorină au înregistrat o creștere de 34,13%.

În același timp, prețul mediu al motorinei standard la pompă a crescut cu 23,01%. Evoluțiile de pe piața internațională s-au reflectat astfel în prețurile achitate de consumatori la stațiile de alimentare, transmite RTV.

Reducerea temporară a accizei este menită să limiteze impactul acestor majorări asupra prețului final al motorinei. Prin diminuarea taxei aplicate combustibilului, autoritățile estimează o presiune mai redusă asupra prețului plătit la pompă.

Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii august, iar nivelul accizei urmează să fie urmărit în raport cu evoluțiile de pe piața internațională și cu modificările prețurilor la stațiile de alimentare.

Ministerul Finanțelor precizează că mecanismul de ajustare a accizei a fost introdus pentru a permite intervenții temporare atunci când evoluțiile pieței generează presiuni semnificative asupra consumatorilor. Astfel, nivelul taxării poate fi modificat în funcție de dinamica prețurilor și a cotațiilor internaționale.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit autorităților, ajustarea nu reprezintă o modificare permanentă a nivelului accizei, ci o intervenție limitată în timp, determinată de evoluțiile recente de pe piața motorinei.

Nivelul accizei va fi reevaluat o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Astfel, următoarele ajustări vor ține cont de schimbările înregistrate pe cele două componente monitorizate de autorități.