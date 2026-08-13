Rezultate Loto 6/49 din 13 august 2026. Numerele extrase în această seară și premiile puse în joc
SURSA FOTO: Dreamstime - Loto 6/49
Loteria Română a organizat joi, 13 august 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La principalul joc, reportul categoriei I a depășit 51,62 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro. Numerele câștigătoare au fost extrase în cursul serii. La tragerile precedente, de duminică, 9 august, au fost acordate 29.181 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.
Loto 6/49 are un report de peste 51,62 milioane de lei la categoria I
La Loto 6/49, extragerea de joi, 13 august 2026, a avut drept miză principală un report de peste 51,62 milioane de lei, sumă care depășește echivalentul a 9,82 milioane de euro. Premiul acumulat la categoria I este cel mai important dintre reporturile puse în joc la tragerile organizate joi de Loteria Română.
Numerele câștigătoare extrase joi, 13 august 2026, sunt:
- Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37;
- Noroc: 5 3 1 2 5 1 4;
- Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19;
- Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3;
- Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24;
- Super Noroc: 4 7 6 7 8 3.
Peste 4 milioane de lei sunt în joc la Noroc
Tragerea Noroc vine, la rândul său, cu un report cumulat important pentru participanții la extragerea din 13 august. Suma pusă în joc depășește 4,03 milioane de lei, echivalentul a peste 767.900 de euro.
La tragerile loto precedente, desfășurate duminică, 9 august 2026, Loteria Română a acordat în total 29.181 de câștiguri. Valoarea cumulată a premiilor acordate atunci a depășit 2,71 milioane de lei.
Joker are reporturi la primele trei categorii
La Joker, sumele acumulate sunt distribuite la primele trei categorii de câștig, iar cel mai mare report este disponibil la categoria I. Acesta depășește 3,66 milioane de lei, respectiv peste 697.400 de euro.
La categoria a II-a, reportul pus în joc este de peste 186.500 de lei, echivalentul a mai mult de 35.500 de euro. Categoria a III-a are, la rândul său, un report de peste 53.700 de lei, adică peste 10.200 de euro.
Noroc Plus trece de pragul de 600.000 de lei
Participanții la Noroc Plus au avut la dispoziție un report consistent la categoria I pentru tragerea de joi. Valoarea acumulată depășește 604.200 de lei, echivalentul a peste 114.900 de euro.
Loto 5/40 și Super Noroc vin cu alte sute de mii de lei în joc
La Loto 5/40, reporturile sunt disponibile la primele două categorii, cu cea mai mare sumă acumulată la categoria I. Reportul acestei categorii depășește 237.300 de lei, respectiv peste 45.100 de euro.
La categoria a II-a a jocului Loto 5/40 este în joc un report de peste 78.400 de lei, echivalentul a mai mult de 14.900 de euro.
La Super Noroc, categoria I înregistrează un report care depășește 355.700 de lei. Suma reprezintă echivalentul a peste 67.600 de euro.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.