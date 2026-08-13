Rezultate Loto 6/49 din 13 august 2026. Numerele extrase în această seară și premiile puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 13 august 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La principalul joc, reportul categoriei I a depășit 51,62 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro. Numerele câștigătoare au fost extrase în cursul serii. La tragerile precedente, de duminică, 9 august, au fost acordate 29.181 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

La Loto 6/49, extragerea de joi, 13 august 2026, a avut drept miză principală un report de peste 51,62 milioane de lei, sumă care depășește echivalentul a 9,82 milioane de euro. Premiul acumulat la categoria I este cel mai important dintre reporturile puse în joc la tragerile organizate joi de Loteria Română.

Numerele câștigătoare extrase joi, 13 august 2026, sunt:

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37;

Noroc: 5 3 1 2 5 1 4;

Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19;

Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3;

Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24;

Super Noroc: 4 7 6 7 8 3.

Tragerea Noroc vine, la rândul său, cu un report cumulat important pentru participanții la extragerea din 13 august. Suma pusă în joc depășește 4,03 milioane de lei, echivalentul a peste 767.900 de euro.

La tragerile loto precedente, desfășurate duminică, 9 august 2026, Loteria Română a acordat în total 29.181 de câștiguri. Valoarea cumulată a premiilor acordate atunci a depășit 2,71 milioane de lei.

La Joker, sumele acumulate sunt distribuite la primele trei categorii de câștig, iar cel mai mare report este disponibil la categoria I. Acesta depășește 3,66 milioane de lei, respectiv peste 697.400 de euro.

La categoria a II-a, reportul pus în joc este de peste 186.500 de lei, echivalentul a mai mult de 35.500 de euro. Categoria a III-a are, la rândul său, un report de peste 53.700 de lei, adică peste 10.200 de euro.

Participanții la Noroc Plus au avut la dispoziție un report consistent la categoria I pentru tragerea de joi. Valoarea acumulată depășește 604.200 de lei, echivalentul a peste 114.900 de euro.

La Loto 5/40, reporturile sunt disponibile la primele două categorii, cu cea mai mare sumă acumulată la categoria I. Reportul acestei categorii depășește 237.300 de lei, respectiv peste 45.100 de euro.

La categoria a II-a a jocului Loto 5/40 este în joc un report de peste 78.400 de lei, echivalentul a mai mult de 14.900 de euro.

La Super Noroc, categoria I înregistrează un report care depășește 355.700 de lei. Suma reprezintă echivalentul a peste 67.600 de euro.