Marele premiu la Joker a fost câștigat cu un bilet de 10,50 lei. Loteria Română anunță un câștig de peste 681.000 de euro

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea „Impozitarea câștigurilor loto: Cum se calculează și ce sumă rămâne câștigătorului?

Un jucător a reușit să câștige premiul de categoria I la Joker în urma tragerii de duminică, 14 iunie 2026. Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a fost jucat online și a costat doar 10,50 lei.

Instituția precizează că este vorba despre cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, raportat la actuala configurație a jocului și a fondurilor puse în joc.

Loteria Română a anunțat că la tragerea Joker din 14 iunie 2026 a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 3.565.252,21 lei.

Valoarea câștigului depășește 681.000 de euro și reprezintă unul dintre cele mai importante premii acordate în acest an la jocurile organizate de instituție.

Potrivit comunicatului oficial, câștigătorul a reușit să ghicească toate numerele extrase și să intre în posesia marelui premiu după ce a completat un bilet cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Conform informațiilor transmise de Loteria Română, biletul norocos a fost achiziționat prin intermediul platformei online oficiale bilete.loto.ro.

Jucătorul a ales să participe cu o singură variantă la Joker și o singură variantă la Noroc Plus, valoarea totală a biletului fiind de 10,50 lei.

Câștigul obținut este cu atât mai spectaculos cu cât investiția inițială a fost una redusă, iar premiul acordat depășește 3,5 milioane de lei.

Loteria Română a precizat că acesta este al doilea premiu de categoria I câștigat la Joker în cursul anului 2026.

Precedentul câștig de categoria I a fost înregistrat pe 19 aprilie 2026, când un jucător a intrat în posesia unui premiu în valoare de 65.969.447,56 lei.

Acel premiu a fost unul dintre cele mai mari acordate vreodată la jocurile loto din România și a atras atenția unui număr foarte mare de participanți.

Potrivit regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, persoana care a câștigat premiul de categoria I la Joker trebuie să își revendice câștigul în termen de 90 de zile de la data tragerii.

După expirarea acestui termen, premiul nu mai poate fi solicitat.

Loteria Română nu a oferit deocamdată informații despre identitatea câștigătorului, iar procedura de validare și revendicare a premiului urmează să se desfășoare conform regulamentelor în vigoare.