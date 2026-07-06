Domenii bine plătite în România. Unde poți câștiga peste 10.000 de lei pe lună

Salariile din România au crescut constant în ultimii ani, însă diferențele dintre industrii rămân considerabile. În timp ce în unele domenii veniturile abia depășesc salariul mediu pe economie, există sectoare în care specialiștii câștigă de două sau chiar de trei ori mai mult, iar cererea pentru profesioniști continuă să fie ridicată.

Potrivit celor mai recente date din piața muncii, experiența, specializarea și capacitatea de adaptare la noile tehnologii sunt principalele criterii care fac diferența atunci când vine vorba despre salarii. Iată care sunt cele mai bine plătite domenii din România.

IT și dezvoltare software

Industria IT continuă să domine clasamentele salariale. Programatorii, arhitecții software, specialiștii în securitate cibernetică sau experții DevOps pot încasa între 10.000 și 20.000 de lei net lunar, iar în cazul pozițiilor de management sau al contractelor internaționale veniturile pot fi și mai mari.

Cererea pentru specialiști rămâne ridicată, în special în București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Medicină

Sectorul medical este unul dintre cele mai bine remunerate din România. Medicii specialiști, chirurgii și anesteziștii pot depăși cu ușurință pragul de 20.000 de lei pe lună, în special în mediul privat sau atunci când activează în mai multe unități medicale.

În plus, deficitul de personal calificat menține salariile la un nivel competitiv.

Finanțe și investiții

Managerii financiari, auditorii, consultanții fiscali și specialiștii în investiții sunt printre cei mai bine plătiți angajați din mediul corporativ. Pentru pozițiile de senioritate, salariile depășesc frecvent 15.000 de lei net, la care se adaugă bonusuri și beneficii.

Petrol și gaze

Deși industria energetică traversează schimbări importante, aceasta continuă să ofere unele dintre cele mai atractive pachete salariale. Inginerii de foraj, managerii de proiect sau specialiștii în exploatare pot câștiga între 8.000 și 18.000 de lei lunar, în funcție de responsabilități.

Aviație

Piloții comerciali, controlorii de trafic aerian și inginerii aerospațiali rămân în topul celor mai bine plătite profesii. Pregătirea este complexă, însă și recompensele financiare sunt pe măsură, multe salarii depășind 20.000 de lei net.

Management executiv

Directorii generali, directorii financiari sau managerii operaționali coordonează activitatea unor companii cu sute sau chiar mii de angajați. În funcție de dimensiunea organizației, remunerația poate ajunge la câteva zeci de mii de lei lunar, fără a include bonusurile anuale.

Inginerie și automatizări

Digitalizarea fabricilor și dezvoltarea producției inteligente au crescut semnificativ cererea pentru ingineri specializați în automatizări, robotică și inteligență artificială. Salariile pornesc de la aproximativ 8.000 de lei și pot depăși 15.000 de lei pentru profesioniștii cu experiență.

Transport și logistică

România a devenit un hub important pentru transport și distribuție în Europa Centrală și de Est. Managerii din logistică, specialiștii în supply chain și șoferii de transport internațional beneficiază de venituri peste media națională, care pot depăși 10.000 de lei net lunar.

Industria iGaming

Unul dintre sectoarele care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani este cel al jocurilor de noroc online. În spatele platformelor utilizate de milioane de jucători se află echipe numeroase de dezvoltatori software, analiști de date, specialiști în marketing digital, experți în conformitate și personal dedicat relațiilor cu clienții.

Cele mai bune informații din industria cazinourilor vin de la specialist, care subliniază că evoluția sectorului iGaming a transformat această industrie într-un angajator important pentru profesioniști din domeniul tehnologiei, marketingului digital, securității cibernetice și serviciilor de relații cu clienții, oferind oportunități de carieră și salarii competitive atât în România, cât și la nivel internațional.

Consultanță și antreprenoriat

Consultanții în strategie, transformare digitală sau fiscalitate pot obține venituri semnificative, în special dacă activează independent. De asemenea, antreprenorii din domenii precum tehnologia, comerțul online sau serviciile financiare au potențialul de a depăși cu mult nivelul salariilor tradiționale, chiar dacă riscurile sunt mai ridicate.

Salariul mare vine la pachet cu specializarea

Deși fiecare dintre aceste domenii are propriile provocări, toate au un element comun: investiția în educație și dezvoltare profesională. Angajatorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru competențe rare, experiență practică și capacitatea de a aduce valoare într-un mediu tot mai competitiv.

Pentru tinerii aflați la început de drum, alegerea unei cariere într-un sector aflat în plină dezvoltare poate reprezenta una dintre cele mai bune investiții pe termen lung. Iar pentru profesioniștii care își doresc o schimbare, perfecționarea continuă și dobândirea unor competențe noi pot deschide ușa către unele dintre cele mai bine plătite joburi din România.