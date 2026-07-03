ANPC a aplicat amenzi de peste 4,1 milioane de lei în cinci zile. Produse expirate și alimente cu mucegai, printre neregulile descoperite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, în urma căreia a aplicat sancțiuni în valoare de peste 4,1 milioane de lei. Comisarii au verificat peste 1.500 de operatori economici și au dispus oprirea de la comercializare a unor produse neconforme.

Potrivit ANPC, acțiunile de control au urmărit verificarea conformității produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

În urma verificărilor, comisarii au aplicat 871 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,1 milioane de lei, și 693 de avertismente.

Valoarea produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei.

Totodată, ANPC a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 171.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 114.000 de lei.

De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

În timpul controalelor, inspectorii ANPC au identificat mai multe tipuri de abateri.

Printre cele mai frecvente s-au numărat acumulările de gheață în ambalaje, care au dus la apariția arsurilor de congelare și la afectarea calității produselor, precum și comercializarea unor alimente fără elemente de identificare și caracterizare.

Comisarii au mai descoperit echipamente și ustensile cu un grad avansat de uzură, pe care existau depuneri de gheață, rugină și impurități.

În unele unități au fost găsite produse de origine vegetală depreciate, cu urme de mucegai, dar și produse alimentare cu data-limită de consum depășită.

ANPC a mai identificat deficiențe privind întreținerea spațiilor destinate preparării și manipulării alimentelor, precum și nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători pentru produsele cu grad ridicat de perisabilitate, în special carne și produse din carne.

Printre neregulile constatate s-au numărat și starea necorespunzătoare de igienă a pavimentelor, unde au fost observate depuneri consistente de impurități, reziduuri alimentare și lichide.

Inspectorii au descoperit, de asemenea, cazuri în care era utilizat ulei alimentar cu un grad avansat de degradare termică.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor precizează că va continua acțiunile de control pentru protejarea drepturilor consumatorilor și pentru verificarea respectării normelor privind siguranța și calitatea produselor și serviciilor.