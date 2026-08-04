Ce au descoperit inspectorii în stațiunile de la mare: amenzi uriașe și activități suspendate

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat amenzi în valoare totală de 558.700 de lei în urma controalelor desfășurate pe litoralul românesc în ultima săptămână. Verificările au vizat sute de operatori economici, iar în urma neregulilor constatate au fost dispuse măsuri de suspendare sau interzicere a activității pentru 12 unități.

Mai exact, ANSVSA continuă verificările pe litoralul românesc, prin acțiunile desfășurate de Comandamentul Estival Regional 2026. Controalele urmăresc respectarea normelor sanitare veterinare și a regulilor privind siguranța alimentelor în unitățile de alimentație publică și în spațiile unde sunt comercializate produse alimentare.

„În perioada 27 iulie – 2 august 2026, inspectorii ANSVSA au verificat 277 de unități de pe litoral. Printre acestea s-au aflat 170 de unități de alimentație publică, patru pizzerii, o unitate de tip catering, șase cofetării și patiserii, 16 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 18 magazine alimentare și 61 de unități de comercializare a produselor alimentare”, se arată în comunicat.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 558.700 de lei. Totodată, autoritățile au emis șapte Ordonanțe de Suspendare a Activității și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității. Cantitatea de 490.800 de kilograme de produse alimentare a fost reținută oficial și direcționată către neutralizare, după ce s-a constatat că aceasta nu respecta cerințele privind siguranța alimentelor.

Printre principalele deficiențe constatate de inspectorii ANSVSA s-au numărat probleme legate de întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare. Au fost verificate și condițiile privind utilizarea instalațiilor, utilajelor și ustensilelor folosite în activitățile de manipulare a alimentelor.

Echipele de control au identificat și situații în care produsele alimentare erau manipulate cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. De asemenea, au fost constatate nereguli privind ambalarea și etichetarea produselor destinate depozitării, transportului și comercializării.

Inspectorii au găsit produse comercializate fără etichetarea prevăzută de legislația în vigoare, dar și situații în care alimentele erau vândute direct consumatorilor în spații necorespunzătoare sau care nu erau aprobate sanitar-veterinar.

Alte probleme constatate au vizat nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare, aspect care poate afecta conformitatea acestora cu cerințele de siguranță.

„Inspectorii ANSVSA își continuă activitatea cu aceeași fermitate pe întreg parcursul sezonului estival, pentru ca turiștii și toți consumatorii să beneficieze de produse alimentare sigure. Măsurile dispuse în urma controalelor demonstrează că nu vom tolera abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică, iar verificările vor continua în toate zonele turistice de pe litoral”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

ANSVSA recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să semnaleze orice neregulă privind siguranța alimentelor.

Sesizările pot fi transmise prin Call Center-ul gratuit al instituției, la numărul 0800.826.787, sau prin e-mail la adresa callcenter@ansvsa.ro.

Acțiunile de control desfășurate prin Comandamentul Estival Regional 2026 vor continua pe întreaga perioadă a sezonului estival, cu verificări în zonele turistice de pe litoral, pentru monitorizarea respectării normelor sanitare veterinare și a cerințelor privind siguranța alimentelor.