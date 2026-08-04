Este suficient să respiri aerul de afară și poate deveni periculos. Ambrozia intră în sezonul critic. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru proprietarii de terenuri

Sezonul ambroziei a început în România, iar medicii avertizează că următoarele săptămâni vor aduce o creștere semnificativă a cazurilor de alergii. Polenul eliberat de această plantă poate fi transportat de vânt pe distanțe mari și poate provoca simptome inclusiv în zone unde ambrozia nu este prezentă. Specialiștii atrag atenția că persoanele cu afecțiuni respiratorii sunt cele mai expuse complicațiilor. În paralel, proprietarii de terenuri au obligația legală de a distruge planta, în caz contrar riscând amenzi de până la 5.000 de lei.

Alergiile sezoniere intră în perioada cu cel mai mare risc, deoarece ambrozia începe să elibereze cantități foarte mari de polen în aer. Specialiștii spun că particulele sunt atât de mici și de ușoare încât pot fi purtate de vânt pe distanțe de kilometri, motiv pentru care simptomele pot apărea chiar și în lipsa unor focare de ambrozie în apropierea locuinței.

De la sfârșitul verii și până la începutul toamnei, planta devine una dintre principalele surse ale alergiilor respiratorii. Persoanele sensibile pot prezenta strănut repetat, secreții nazale abundente, ochi iritați, lăcrimare sau dificultăți de respirație, iar intensitatea manifestărilor crește pe măsură ce nivelul polenului din atmosferă se menține ridicat.

„Ambrozia este o plantă originară din America de Nord, care s-a adaptat foarte bine și în Europa. O vedem mai ales pe terenuri neîngrijite, pe marginea drumurilor, lângă șantiere, căi ferate sau pe loturi abandonate. Problema nu este doar că s-a răspândit foarte mult, ci și cantitatea uriașă de polen pe care o produce. O singură plantă poate elibera într-un sezon sute de milioane, uneori chiar până la aproximativ un miliard de grăuncioare de polen. Sunt foarte mici, foarte ușoare și pot fi transportate de vânt pe distanțe mari. Asta este una dintre părțile frustrante pentru pacienți: nu trebuie să vezi un câmp de ambrozie și nici să locuiești lângă plantă ca să ai simptome. Este suficient ca polenul să ajungă în aerul pe care îl respiri. Nu avem încă un studiu național recent care să ne spună exact câți români sunt afectați, însă o estimare oficială a indicat peste 480.000 de persoane, adică aproximativ 5,35% din populația activă. Probabil că dimensiunea reală a problemei este mai mare, pentru că mulți pacienți nu ajung să fie diagnosticați”, a transmis dr. Claudia Adriana Nicolae, notează Digi24.ro.

Medicii subliniază că predispoziția genetică poate crește riscul dezvoltării unei afecțiuni alergice, însă nu este suficientă pentru apariția bolii. Procesul de sensibilizare apare în urma expunerii repetate la polen, pe parcursul mai multor sezoane, când sistemul imunitar începe să reacționeze exagerat la proteinele din polen.

În cazul persoanelor deja sensibilizate, chiar și o concentrație redusă de polen poate declanșa rapid simptomele specifice alergiei.

„Ceea ce se poate moșteni este predispoziția de a dezvolta boli alergice, dar predispoziția singură nu produce boala. E nevoie de expunere repetată la polen, într-un interval suficient de lung, pentru ca sistemul imunitar să considere, în mod greșit, proteinele din polen drept un pericol și să producă anticorpi împotriva lor (imunoglobuline E). Procesul se numește sensibilizare și, la majoritatea pacienților, durează sezoane întregi. În schimb, la o persoană deja sensibilizată, chiar și o cantitate mică de polen din aer poate declanșa simptome. Riscul este mai mare la persoanele care au deja rinită alergică, astm, dermatită atopică sau alte sensibilizări respiratorii, precum și la cele care provin din familii în care există boli alergice. Contează însă foarte mult și expunerea. Cine locuiește sau lucrează ani la rând într-o zonă cu multă ambrozie poate deveni alergic inclusiv la vârsta adultă”, a explicat medicul.

Specialiștii avertizează că efectele polenului de ambrozie sunt mai severe în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă deja de boli alergice sau respiratorii. La copii, simptomele pot trece neobservate sau pot fi confundate cu alte afecțiuni, în timp ce la vârstnici dificultățile de respirație sunt atribuite adesea unor probleme cardiace ori pulmonare.

Potrivit medicului alergolog Claudia Adriana Nicolae, părinții trebuie să fie atenți dacă cei mici își freacă frecvent nasul și ochii, respiră pe gură, dorm agitat, se trezesc obosiți sau întâmpină dificultăți de concentrare la școală. Tusea persistentă, respirația șuierătoare ori oboseala instalată în timpul jocului pot indica debutul astmului și necesită evaluare medicală.

În cazul persoanelor în vârstă, lipsa de aer poate ascunde un astm provocat de expunerea la polenul de ambrozie. Medicul atrage atenția că riscul de complicații este cel mai mare la pacienții cu astm insuficient controlat, deoarece polenul poate provoca exacerbări severe chiar și atunci când boala este aparent stabilă în restul anului.

Manifestările alergiei la ambrozie sunt adesea confundate cu simptomele unei răceli, însă există diferențe importante. Atunci când strănutul, secrețiile nazale și iritațiile oculare persistă mai multe săptămâni și reapar în aceeași perioadă a anului, cauza este, de cele mai multe ori, polenul de ambrozie și nu o infecție respiratorie.

Potrivit medicului, alergia se manifestă prin strănut în salve, secreții nazale clare, nas înfundat, mâncărime la nivelul nasului și al ochilor, înroșirea ochilor și lăcrimare. Dacă obstrucția nazală persistă mai multe nopți, pot apărea tulburări de somn, oboseală accentuată și dificultăți de concentrare.

La unii pacienți apar și tusea, senzația de apăsare în piept, respirația șuierătoare sau dificultățile de respirație. În astfel de situații, medicii recomandă un consult de specialitate, deoarece aceste simptome pot indica dezvoltarea astmului.

În România, sezonul polenului de ambrozie începe, în mod obișnuit, la sfârșitul lunii iulie. Cea mai mare concentrație de polen este înregistrată între a doua jumătate a lunii august și sfârșitul lunii septembrie, iar în anii cu temperaturi ridicate simptomele se pot prelungi inclusiv în luna octombrie.

Pe lângă efectele asupra sănătății publice, ambrozia atrage și obligații legale pentru proprietarii de terenuri. Conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii și deținătorii de terenuri trebuie să ia măsuri pentru identificarea și distrugerea plantei.

Autoritățile locale verifică terenurile, emit avertismente și somații, acordând un termen pentru remedierea situației. Dacă obligațiile nu sunt respectate, se aplică sancțiuni contravenționale.

Persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice riscă sancțiuni între 10.000 și 20.000 de lei, dacă nu elimină ambrozia de pe terenurile pe care le dețin sau le administrează.