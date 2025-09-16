Poliția Capitalei a informat că polițiștii Secției 21 din București au pus în aplicare un mandat de percheziție și unul de aducere pe numele unui bărbat de 63 de ani, cercetat într-un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

Conform probelor strânse, se presupune că, pe 28 august 2025, în jurul orei 15:00, acesta ar fi aprins intenționat vegetația uscată de pe un teren extravilan situat între București și județul Ilfov și ar fi părăsit locul fără a stinge focul. El a recurs la această decizie din cauza ambroziei care îi provoca probleme de sănătate.

Incendiul rezultat s-a extins pe aproximativ 25 de hectare și ar fi distrus complet un autoturism și o anexă aflată pe teren.

”Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida. Astfel, în urma acestor acțiuni, s-ar fi generat un incendiu cu flacără deschisă, care s-a propagat pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv”, a transmis Poliția Capitalei.

Polenul de ambrozie este un alergen puternic, având particule de dimensiuni foarte mici, care pot ajunge ușor în căile respiratorii și pot declanșa reacții alergice. Aceste reacții includ rinita alergică, conjunctivita alergică și astmul bronșic. Simptomele comune ale alergiei la ambrozie includ strănut, nas înfundat, secreții nazale, mâncărimi la nivelul ochilor și gâtului, tuse și dificultăți de respirație. În cazuri grave, pot apărea crize de astm sau șoc anafilactic, o reacție alergică severă ce necesită intervenție medicală imediată.

Expunerea prelungită la polenul de ambrozie poate duce la sensibilizare, iar în timp, la dezvoltarea unei alergii persistente. În plus, polenul de ambrozie poate agrava simptomele altor afecțiuni respiratorii preexistente, precum astmul.

Sezonul de polenizare al ambroziei începe de obicei la mijlocul lunii august și poate dura până la primele înghețuri din octombrie. În această perioadă, concentrațiile de polen în aer sunt maxime, iar persoanele alergice pot experimenta simptome mai severe.

În România, legea impune proprietarilor de terenuri să combată ambrozia prin cosire, smulgere sau erbicidare, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi considerabile.

Ambrozia, una dintre cele mai alergice buruieni, se dezvoltă adesea în zone urbane neîngrijite, pe terenuri virane, la marginea drumurilor sau în parcuri, iar polenul său devine periculos din iunie până în octombrie, cu un vârf în august.

Eliminarea ei este obligatorie, iar cine nu respectă legea primește o amendă de maxim 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.