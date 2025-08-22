Ambrozia este o plantă invazivă din America de Nord, cu polen puternic alergen, care crește spontan pe marginea drumurilor și pe terenuri pârloage.

Conform Legii 62/2018, proprietarii de terenuri au obligația să prevină, să combată și să distrugă ambrozia, prin cosirea terenurilor înainte ca planta să înflorească.

„Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o planta invazivă provenită din America de Nord, al cărei polen are un puternic efect alergen. Crește spontan pe marginea drumurilor și pe terenurile lăsate în pârloagă, lipsite de vegetație. În conformitate cu prevederile Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, deținătorii de terenuri au obligația să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a acestei specii, respectiv să cosească terenurile pe care s-a instalat ambrozia, înainte ca aceste exemplare să înflorească”, a transmis Garda de Mediu Mureș pe Facebook.

Sursa citată a precizat că primăriile au obligația de a inventaria terenurile infestate cu ambrozia și de a notifica proprietarii pentru eradicarea plantei.

Totodată, Garda de Mediu Mureș a atras atenția că, deși au fost înregistrate mai multe sesizări recente privind prezența ambroziei și au fost efectuate verificări pe teren, există câteva aspecte importante: Legea 62/2018 se aplică doar speciei Ambrosia artemisiifolia, iar multe sesizări vizau alte plante asemănătoare, precum Solidago canadensis sau gigantea, care formează de asemenea câmpuri compacte pe terenurile virane.

De asemenea, nu toate terenurile infestate au fost incluse în evidența primăriilor, astfel că unii proprietari nu au fost încă notificați, urmând ca obligațiile acestora să fie stabilite cât mai curând, după identificarea lor.

„Primăriile au obligația inventarierii terenurilor infestate cu ambrozia, și trebuie să îi notifice deținătorii acestora în vederea eradicării speciei. Având în vedere că în ultima perioadă la Garda de Mediu Mureș au fost înregistrate mai multe sesizări privind prezența ambroziei, și a verificării acestora pe teren venim cu următoarele precizări: 1. Legea 62/2018 se aplică doar pentru specia Ambrosia artemisiifolia. Majoritatea sesizărilor însă se referă la alte specii asemănătoare, de ex Solidago canadensis/gigantea, care într-adevăr formează câmpuri compacte pe terenurile virane. 2. Nu toate terenurile infestate cu ambrozia au fost luate în evidență la primăriile implicate, comisarii gărzii de mediu identificând mai multe terenuri pe care specia este prezentă. Astfel, deținătorii nu au fost notificați, urmând a li se stabili obligațiile în cel mai scurt timp, după stabilirea identității acestora”

Sursa citată a atras atenția că perioada august–septembrie este cea cu cel mai ridicat risc de alergii cauzate de polenul ambroziei, întrucât coincide cu înflorirea plantei, și a făcut apel către autoritățile locale și proprietarii de terenuri să respecte prevederile Legii 62/2018 pentru a preveni aplicarea sancțiunilor.

„Având în vedere că lunile august-septembrie reprezintă lunile cu cel mai mare risc de alergii datorate polenului ambroziei, fiind perioada de înflorire a acesteia, facem un apel către autoritățile publice locale și către deținătorii de terenuri să se implice mai intens în respectarea prevederilor Legii 62/2018 pentru a evita aplicarea sancțiunilor”, a mai precizat Garda de Mediu Mureș.

Simptomele alergiei la ambrozie pot varia de la o persoană la alta și sunt asemănătoare celor provocate de alte tipuri de polen. Potrivit MedLife, ele mai frecvente manifestări includ:

strănut;

nas înfundat (congestie/obstrucție nazală);

secreție nazală apoasă (rinoree);

dureri de cap (cefalee);

ochi iritați;

gât iritat (senzație de mâncărime);

respirație șuierătoare (wheezing);

răgușeală;

pierderea simțului mirosului;

pierderea simțului gustului;

somnolență;

oboseală cronică;

calitatea scăzută a somnului.

Ambrozia poate agrava simptomele astmului, iar în unele cazuri reacția alergică poate evolua până la șoc anafilactic, cea mai severă formă de alergie, care poate duce la deces prin scăderea tensiunii arteriale și blocarea căilor respiratorii. Simptomele dispar odată cu încetarea sezonului de polen, la sfârșitul toamnei.