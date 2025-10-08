Iașiul se pregătește să devină, din nou, inima credinței ortodoxe din România. Miercuri, 8 octombrie, debutează Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025, cel mai mare eveniment religios din Europa de Est, care va aduce la Catedrala Mitropolitană din Iași sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării și din străinătate.

Deja, încă din primele zile ale săptămânii, mii de pelerini au început să sosească la Iași, așezându-se la rând pentru a se închina la sfintele moaște. Mulți aleg să ajungă mai devreme pentru a evita aglomerația uriașă care, în fiecare an, se întinde pe kilometri întregi. În anul 2024, de exemplu, coada s-a întins pe mai bine de 7 kilometri, iar timpii de așteptare au ajuns la 15 ore.

Miercuri, 8 octombrie, ora 06:30 – Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfintei Parascheva și așezarea lor în baldachinul din curtea Catedralei.

Duminică, 12 octombrie, ora 19:00 – Procesiunea tradițională „Calea Sfinților”, pe traseul Catedrala Mitropolitană – Str. I.C. Brătianu – Str. Cuza Vodă – Str. Armeană – Str. Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – întoarcere la Catedrală.

Marți, 14 octombrie, ora 09:00 – Sfânta Liturghie oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinii vor avea posibilitatea să se închine la raclă până pe 15 octombrie 2025, iar cei care nu pot ajunge în zona baldachinului vor putea urmări slujbele pe ecrane mari amplasate în apropiere, pentru a trăi deplin atmosfera de rugăciune. Anul acesta, credincioșii se vor bucura și de o binecuvântare rară: un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse special din Grecia, va fi expus spre cinstire alături de racla Sfintei.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, împreună cu Primăria Iași, au pregătit măsuri detaliate pentru ca pelerinajul să se desfășoare în siguranță și ordine:

Accesul se face prin culoare special amenajate, delimitate de garduri, iar ordinea este asigurată de jandarmi, polițiști și sute de voluntari.

Este interzisă introducerea obiectelor periculoase, a alcoolului sau a materialelor inflamabile.

Participanții sunt rugați să respecte liniștea și spațiile destinate rugăciunii.

Pentru a face față fluxului uriaș de credincioși, organizatorii au amenajat puncte de hidratare, prim-ajutor și distribuție de ceai cald, disponibile zilnic între orele 07:00 și 23:00.

Peste 40.000 de porții de hrană, apă și ceai vor fi oferite gratuit, iar alte 100.000 de porții vor fi distribuite de parohii și mănăstiri din întreaga Arhiepiscopie a Iașilor.

Fiecare participant va primi un „ghid al pelerinului”, tipărit în 100.000 de exemplare, cu informații despre trasee, reguli și programul liturgic.

Pentru sprijin și întrebări, pelerinii pot apela la „Telefonul Pelerinului” – 0757.57.91.00 și 0757.033.466 – disponibile permanent pe durata evenimentului.