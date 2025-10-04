Arhiepiscopia Iașilor a publicat programul oficial al manifestărilor religioase dedicate Sfintei Parascheva, ce vor avea loc între 8 și 15 octombrie 2025.

Pelerinii sunt așteptați la Iași pentru a participa la slujbe, procesiuni și momente de rugăciune, iar organizatorii anunță o perioadă încărcată spiritual pentru toți cei care vor să ia parte la evenimente.

În prima zi a pelerinajului, miercuri, 8 octombrie, manifestările vor începe la ora 06:00 cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La 06:30, va avea loc plecarea în procesiune cu cinstitele moaște, la care va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La ora 07:00, sfintele moaște vor fi așezate spre închinare în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Tot de la 07:00 până la 07:30 se va sfinți apa (Aghiasma mică) lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”, iar între 07:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană.

Seara, între 16:00 și 18:00, va fi oficiată Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

În zilele de 9 și 10 octombrie, programul religios continuă în intervalul 07:00 – 11:00 cu Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, toate oficiate în Catedrala Mitropolitană.

Un moment deosebit va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, când moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, vor fi întâmpinate la aeroport la ora 23:30 și transportate ulterior la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Duminică, 12 octombrie, programul include:

07:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama și Sfânta Liturghie;

16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”, procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama;

21:00-00:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, odată cu aducerea sfintelor sale moaște la Iași.

Marți, 14 octombrie, este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Programul debutează la 07:00 cu Acatistul Sfintei, urmat de Sfânta Liturghie oficiată în aer liber, iar după-amiaza va avea loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinajul se va încheia miercuri, 15 octombrie, cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, marcând finalul sărbătorii de anul acesta și oferind credincioșilor momente de înălțare spirituală și rugăciune.

Vezi și aici programul complet, pe site-ul Patriarhiei Române.

De Sfânta Parascheva nu se mănâncă de dulce, nu se lucrează şi se dă de pomană pentru sufletele celor adormiţi. La ţară, în această zi, bătrânii nu făceau nici focul în sobă, pentru a nu atrage asupra casei lor nenorociri.

Se spune că de Sfânta Parascheva, fetele care cos şi care spală vor rămâne nemăritate. Nici bărbații nu au voie să muncească în această zi. În cazul în care muncesc, casa le va fi lovită de trăsnet.

De Sfânta Parascheva, o tradiție veche spune că printre bucatele de pomană este bine să se împartă și vin nou și must, dar și pâine ori lipie și nuci.

Țăranii cunoșteau cum va fi iarna în funcție de modul în care dormeau oile în ziua prăznuirii ei: dacă dormeau unite, era semn că iarnă va fi grea, iar dacă dormeau răzlețite, era chipul unei ierni blânde.