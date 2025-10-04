Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, sâmbătă, la Realitatea Plus, gafele de protocol comise de președintele Nicușor Dan în ultimele apariții internaționale și interne, arătând că șeful statului nu este încă pregătit din acest punct de vedere, dar că are încredere că își va corecta greșelile.

Băsescu a explicat că, dincolo de criticile publice, anumite momente aparent minore transmit semnale importante în contextul geopolitic actual.

El a menționat că Nicușor Dan nu este încă pregătit din punct de vedere al protocolului, dar și-a exprimat convingerea că acesta va îndrepta totul.

Fostul președinte a subliniat că, potrivit observațiilor sale din presa românească, au existat încercări de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca pe un simplu însoțitor al lui Emmanuel Macron, după ce ambii au coborât din același microbuz și au fost primiți de regele și regina Danemarcei.

De asemenea, Băsescu a remarcat că au existat critici pentru faptul că Macron l-a primit pe Florin Bolojan în calitate de interimar și se întâlnește frecvent cu Nicușor Dan.

„Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta. Însă m-am uitat foarte mult în presa românească – au încercat să îl pună pe post de anexă a lui Macron, pentru că au coborât din același microbuz și s-au dus amândoi la primirea de către regele și regina Danemarcei. De asemenea, foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era interimar și se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan”, a declarat Băsescu pentru postul de televiziune.

Fostul șef al statului a subliniat că gesturile de protocol nu trebuie privite superficial și că ele transmit mesaje strategice.

El a explicat că aceste momente reprezintă un semnal adresat Germaniei, indicând că Franța și România sunt parteneri puternici, într-un context în care procesul de reînarmare a Europei a fost declanșat.

Traian Băsescu a atras atenția că pentru oamenii politici cu experiență istorică, este dificil să accepte că, după cel de-Al Doilea Război Mondial, se solicită Germaniei să se reînarmeze.

„Aceste lucruri nu sunt nimicuri, este un mesaj – un mesaj dat Germaniei că Franța este egal puternică împreună cu România, pentru că s-a declanșat mașinăria procesului de reînarmare a Europei. Nu este ușor pentru oamenii politici care știu istorie să constate că, dintr-o dată, la ceva timp după cel de-Al Doilea Război Mondial, cerem Germaniei să se reînarmeze”, a adăugat Traian Băsescu.

Despre gafele de protocol ale lui Nicușor Dan a vorbit recent și jurnalistul Dan Andronic, care a apreciat că acestea sunt „halucinante” și greu de explicat.

El a spus că experiența cu fostul președinte Băsescu i-a arătat cât de important este să cunoști regulile de protocol și a remarcat că, deși există un serviciu de protocol și diplomație la președinție, Nicușor Dan nu pare să fie interesat de asta și ar ignora complet indicațiile primite din partea oamenilor care trebuie să-l ajute.