Nicușor Dan, față în fața cu Donald Trump la Casa Albă – când va avea loc așteptata vizită a președintelui României la Washington? Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a anunţat că se lucrează la organizarea unei vizite a preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, menționând că autorităţile române își doresc ca deplasarea să fie una de substanţă, nu doar una de imagine.

În cadrul acesteia ar urma să fie abordate teme majore, de la prezenţa militară americană în România și regimul vizelor pentru cetățenii români, până la aspecte ce ţin de garanţiile de securitate și cooperarea economică.

„Da (se lucrează la o vizită oficială – n.red.). Ceea ce ne dorim şi ceea ce îşi doreşte preşedintele Nicuşor Dan este ca această vizită să fie una de substanţă, nu o vizită de imagine. Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească la cel mai înalt nivel o agendă, un road-map, un parcurs şi un pachet de înţelegeri. Vreau să vă spun că acest tip de atitudine a funcţionat inclusiv acum câteva zile în întâlnirea Donald Trump – regele Charles”, a explicat Diaconescu.

Întrebat la Digi24 despre posibilitatea includerii unui pachet economic în discuţii, consilierul prezidenţial a precizat că un asemenea subiect presupune cooperarea strânsă între Administraţia Prezidenţială, Guvern și alte autorităţi române, subliniind că angajamentele asumate trebuie puse efectiv în aplicare, în oglindă cu cele ale părţii americane.

Referindu-se la obiectivele vizitei, Diaconescu a menţionat că România urmăreşte să obţină predictibilitate în relaţiile bilaterale, printr-un set de acorduri care să fie implementate fără întreruperi.

„Un pachet economic, dar evident din acest punct de vedere nu numai Administraţia Prezidenţială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ţine până la urmă şi de Guvern, şi de autorităţile din România, pentru că obligatoriu ceea ce ne angajăm, aşa cum şi partea americană o face, trebuie să se întâmple. (Ce vrea România să obțină?) Ceea ce şi partea americană doreşte să obţină de la România, predictibilitatea, în sensul unor înţelegeri pe mai multe paliere care să fie în timp implementate fără a fi nevoie de sistări, nuanţări”, a mai afirmat consilierul prezidențial.

Cristian Diaconescu a confirmat și faptul că sistemul de vize pentru români va fi inclus pe agenda discuțiilor. Acesta a detaliat că temele vizitei vor acoperi un spectru larg, de la cooperarea militară la garanțiile de securitate în regiune, subliniind că aceste garanții trebuie să includă şi România, ca stat de frontieră în contextul conflictului din Ucraina.

În opinia sa, garanţiile de securitate ar trebui să determine Federaţia Rusă să participe la negocieri pentru o pace reală, evitând prelungirea conflictului sub forma unei simple încetări a focului. Diaconescu a subliniat că asemenea garanţii trebuie să protejeze nu doar Ucraina, ci şi statele vecine implicate în stabilitatea regională.