Care este cauza blocajului din SUA dintre republicani și democrați
Paralizia bugetară a fost declanșată de refuzul democraților de a vota o măsură temporară propusă de republicani. Aceasta ar fi menținut funcționarea guvernului federal până la 21 noiembrie, însă nu includea prelungirea unor beneficii de sănătate, cum ar fi subvențiile prevăzute în Obamacare.
Liderul republican Mike Johnson i-a acuzat pe democrați de „jocuri politice”, iar Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul american, a spus că adversarii încearcă doar să intimideze.
Consecințele imediate ale „shutdown”-ului în Statele Unite
Administrația a anunțat suspendarea unor activități, neplata controlorilor de trafic aerian și riscul concedierii a peste 740.000 de angajați federali. Inclusiv Ambasada SUA la București și-a suspendat postările pe rețelele sociale din lipsa fondurilor.
Donald Trump a avertizat că situația ar putea duce la concedieri „ireversibile” și la eliminarea unor programe.
„În timpul «shutdown»-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump.
Un sondaj realizat de Marist arată că 38% dintre americani consideră republicanii responsabili pentru blocaj, 27% dau vina pe democrați, iar 31% îi consideră pe ambele partide vinovate.
Senatorul democrat Sheldon Whitehouse a spus, conform CNN, că președintele Donald Trump ar putea provoca „daune permanente administrației federale”.
Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, a declarat pentru AFP că paralizia bugetară este rezultatul unui „guvern condus de oligarhi, cărora nu le pasă de cei mai săraci”. El a subliniat că democrații au cerut doar prelungirea accesului la asistență medicală pentru categoriile vulnerabile.
Efectele asupra României și riscurile pentru rezerva BNR
Avocatul Gheorghe Piperea a atras atenția că efectele „shutdown”-ului american nu se limitează la SUA, ci se pot resimți și în România. El a explicat că Banca Națională a României păstrează o parte semnificativă din rezerva sa valutară în obligațiuni și certificate de trezorerie emise de statul american. În momentul în care guvernul federal intră în blocaj bugetar, aceste titluri devin mai riscante și pot pierde din valoare.
Potrivit lui Piperea, consecința directă ar fi o diminuare a „averii în dolari” a României. Cu alte cuvinte, dacă obligațiunile americane se devalorizează, rezerva BNR scade ca valoare reală, afectând capacitatea statului de a face față unor crize financiare sau de a stabiliza moneda.
El a mai explicat că România depinde de SUA pentru importuri de servicii tehnologice și armament, în timp ce exporturile noastre către americani constau în mare parte în materii prime sau componente cu valoare adăugată redusă. Astfel, pierderea valorii dolarului lovește mai ales în partea de rezervă financiară, nu aduce beneficii majore economiei românești.
„De azi, guvernul SUA este în shutdown. Toate serviciile publice neesențiale sunt înghețate, nu mai puțin de 750 de mii de funcționari publici fiind trimiși în șomaj tehnic sau chiar concediați. Să vedem ce efecte va avea acest taifun asupra dolarului și asupra pieței de capital. Cert este că Trump va opera acum mai simplu o purgă a celor de care vrea să se dispenseze și că operațiunea de devalorizare a dolarului (pe care Trump o pregătește) o să fie mai simplă.
De asemenea, trecerea înapoi, la sistemul acoperirii integrale în aur și în resurse a monedelor de referință, adică, abandonarea sistemului fiat pecunia (să fie bani) devine foarte probabilă. Băncile centrale nu vor mai putea dilua puterea de cumpărare a banilor prin emisiunea de bani în exces față de volumul de marfă și servicii de pe piață (quantitative easing).
Primul efect în România: devalorizarea rezervei valutare a BNR, rezervă care se păstrează în mod substanțial în obligațiuni și certificate de trezorerie americane. Deci, vom avea, ca țară, o avere mai mică în dolari. Ce luăm de la americani? În special, servicii tehnologice și armament. Ce vindem americanilor? Direct, mai mult materie primă și resurse. Indirect, componente de mașini (de exemplu, Mercedes). Dar plusvaloarea mare se duce în țările de origine a mărcii, iar nu la noi, muncitorii.
Să sperăm că disputa lui Trump cu Senatul american nu durează prea mult”, a declarat avocatul Gheorghe Piperea într-o postare pe Facebook.