Paralizia bugetară a fost declanșată de refuzul democraților de a vota o măsură temporară propusă de republicani. Aceasta ar fi menținut funcționarea guvernului federal până la 21 noiembrie, însă nu includea prelungirea unor beneficii de sănătate, cum ar fi subvențiile prevăzute în Obamacare.

Liderul republican Mike Johnson i-a acuzat pe democrați de „jocuri politice”, iar Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul american, a spus că adversarii încearcă doar să intimideze.

Administrația a anunțat suspendarea unor activități, neplata controlorilor de trafic aerian și riscul concedierii a peste 740.000 de angajați federali. Inclusiv Ambasada SUA la București și-a suspendat postările pe rețelele sociale din lipsa fondurilor.

Donald Trump a avertizat că situația ar putea duce la concedieri „ireversibile” și la eliminarea unor programe.

„În timpul «shutdown»-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump.

Un sondaj realizat de Marist arată că 38% dintre americani consideră republicanii responsabili pentru blocaj, 27% dau vina pe democrați, iar 31% îi consideră pe ambele partide vinovate.

Senatorul democrat Sheldon Whitehouse a spus, conform CNN, că președintele Donald Trump ar putea provoca „daune permanente administrației federale”.

Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, a declarat pentru AFP că paralizia bugetară este rezultatul unui „guvern condus de oligarhi, cărora nu le pasă de cei mai săraci”. El a subliniat că democrații au cerut doar prelungirea accesului la asistență medicală pentru categoriile vulnerabile.

Avocatul Gheorghe Piperea a atras atenția că efectele „shutdown”-ului american nu se limitează la SUA, ci se pot resimți și în România. El a explicat că Banca Națională a României păstrează o parte semnificativă din rezerva sa valutară în obligațiuni și certificate de trezorerie emise de statul american. În momentul în care guvernul federal intră în blocaj bugetar, aceste titluri devin mai riscante și pot pierde din valoare.

Potrivit lui Piperea, consecința directă ar fi o diminuare a „averii în dolari” a României. Cu alte cuvinte, dacă obligațiunile americane se devalorizează, rezerva BNR scade ca valoare reală, afectând capacitatea statului de a face față unor crize financiare sau de a stabiliza moneda.

El a mai explicat că România depinde de SUA pentru importuri de servicii tehnologice și armament, în timp ce exporturile noastre către americani constau în mare parte în materii prime sau componente cu valoare adăugată redusă. Astfel, pierderea valorii dolarului lovește mai ales în partea de rezervă financiară, nu aduce beneficii majore economiei românești.