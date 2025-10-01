În opinia sa, ideea de „drept al puterii” se aplică chiar în cazul CCR, care ar reprezenta un exemplu de instanță ce folosește autoritatea într-un mod abuziv, în detrimentul principiilor democratice.

Piperea a acuzat Curtea Constituțională că a anulat alegeri fără a avea bază legală sau constituțională pentru o astfel de decizie. El a susținut că această anulare s-a bazat pe suspiciuni venite din partea serviciilor secrete, iar judecătorii au acționat știind că nu există nicio cale de atac împotriva hotărârilor lor și că nu pot fi trași la răspundere, nici penal, nici civil, nici moral.

Europarlamentarul a mai afirmat că instituția a creat un precedent grav prin prelungirea mandatului unui fost președinte cu aproape două luni, deși mandatul constituțional nu poate fi extins peste cinci ani. În opinia sa, aceasta este o dovadă că CCR funcționează după logica „dreptului puterii”, nu a supremației legii, și că în acest fel a îngenuncheat principiile statului de drept.

„Președinta în funcție a CCR a spus că puterea dreptului se opune dreptului puterii. Dincolo de jocul teatral de cuvinte, oare nu cumva acest concept de „drept al puterii” se aplică exact CCR? Nu este CCR instanța care a anulat niște alegeri luându-și niște drepturi pe care legea sau Constituția nu i le acordă? Nu este CCR instanța care a anulat niște alegeri pe baza unor suspiciuni de la serviciile secrete? Nu este CCR instanța care a anulat niște alegeri știind că nu există cale de atac și nici responsabilitate (penală, civilă, morală) pentru judecătorii care au anulat niște alegeri? Nu este CCR instanța care a inventat pentru un ex-președinte o prelungire cu aproape 2 luni a unui mandat care nu putea avea mai mult de 5 ani, nici măcar cu o secundă? Nu este această instituție, CCR, un exemplu clar de drept al puterii, care a îngenuncheat puterea legii? Ce anume justifică acest cinism de a vorbi filosofic despre puterea legii dacă nu dreptul puterii?, a scris Piperea pe Facebook.

El a subliniat că republica nu se poate susține decât prin încrederea în mecanismele democratice, prin respectarea libertății de opinie și a libertății de alegere. Potrivit acestuia, anularea alegerilor pe baza unor motive inventate și exploatarea unor lacune constituționale reprezintă una dintre cele mai grave lovituri date democrației și libertății cetățenești.

Gheorghe Piperea a comparat actuala stare a republicii cu un taburet cu trei picioare, dintre care unul este deteriorat, sugerând astfel că sistemul democratic este dezechilibrat și vulnerabil. Europarlamentarul a mai precizat că a evitat să fie prezent la ceremonia de deschidere a anului universitar la Drept, unde a fost rostit discursul criticat, deoarece nu ar fi rezistat să asculte afirmațiile pe care le consideră cinice și contrare realității.

„Nu este această instituție, CCR, un exemplu clar de drept al puterii, care a îngenuncheat puterea legii? Ce anume justifică acest cinism de a vorbi filosofic despre puterea legii dacă nu dreptul puterii? Vă spun: republica noastră nu se poate susține decât pe încrederea în democrație și pe libertatea de opinie și alegere. Fără așa ceva, republica este slabă, este precară. Iar anularea alegerilor pe motive inventate și utilizând lacune ale Constituției este poate cea mai grea torpilă trasă la baza democrație și libertății de opinie și alegere. Acum, republica noastră e un taburet cu trei picioare, dintre care unul e avariat”, a conchis Piperea.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Reacția europarlamentarului a sosit după ce președintele CCR, Elena-Simina Tănăsescu, a susținut un discurs la deschiderea anului universitar, la Facultatea de Drept București.