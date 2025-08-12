Peste opt milioane de români se confruntă cu un risc major de pierderi în Pilonul II, avertizează Gheorghe Piperea. Europarlamentarul subliniază că situația este mai gravă decât cea din 2022, când pierderile au fost de 7 miliarde de lei.

„La trei ani după ce 7,4 milioane de români pierdeau 7 miliarde de lei din pensiile Pilon II din cauza expunerii pe titluri de stat, situația este mult mai gravă. Peste 8 milioane de contributori riscă pierderi și mai mari, în contextul în care statul, aflat în prag de faliment suveran, se împrumută agresiv la aceste fonduri, fără audituri, fără teste de stres și cu plasamente riscante, inclusiv în instituții financiare controlate de Rusia”, a declarat Piperea.

Potrivit europarlamentarului, statul continuă să atragă sume uriașe din fondurile românilor, depășind nivelurile de acum trei ani. Aceste împrumuturi vin pe fondul scăderii ratingului de țară și al recunoașterii oficiale a dificultăților financiare.

„Ministrul Educației, Daniel David, spune că nu mai sunt bani pentru salariile profesorilor, iar premierul Bolojan justifică austeritatea impusă anti-constituțional prin faptul că „statul nu mai are bani”. Aceste declarații sunt, în fapt, recunoașteri ale unui faliment suveran”, a explicat Piperea.

Piperea susține că investițiile masive în titluri de stat pot transforma fondurile în veritabile „capcane” financiare.

Piperea a atras atenția că, într-un scenariu de criză, titlurile de stat și obligațiunile în care sunt plasate în mare parte activele fondurilor Pilon II ar putea deveni rapid active toxice.

El a susținut că, din informațiile pe care le deține, nu există niciun audit, raport oficial, analiză serioasă sau test de stres pentru aceste fonduri. Europarlamentarul a amintit că, în 2022, s-a înregistrat o pierdere de 8% din banii de pensii într-un singur semestru — echivalentul a 7,5 miliarde de lei dintr-un total de 88 de miliarde — și s-a întrebat ce pierderi ar putea urma în cei „doi ani de restriște” menționați de Bolojan.

„Într-un astfel de scenariu, titlurile de stat și bondurile în care sunt investite majoritar fondurile Pilon II se pot transforma rapid în junk. Grav este că, la cunoștința mea, nu există niciun audit, niciun raport oficial, nicio analiză serioasă și niciun test de stres pentru aceste fonduri. Dacă în 2022 s-a pierdut 8% din banii de pensii într-un singur semestru (7,5 miliarde din 88 miliarde lei), ce pierderi vor urma în cei „doi ani de restriște” anunțați de Bolojan?”

Printre măsurile criticate de Piperea se numără introducerea contribuției de asigurări de sănătate pentru sumele retrase din Pilon II și pentru pensiile în plată. El afirmă că se pregătește o nouă restricție importantă:

„După ce statul a introdus CASS pe retragerile din Pilon II și pe pensiile în plată la atingerea vârstei legale, acum se pregătește o nouă lovitură: limitarea retragerilor la 25% pe loc, restul de 75% urmând a fi plătit eșalonat, pe 60 sau 120 de luni.”

Europarlamentarul acuză administratorii fondurilor că au obținut profituri considerabile din comisioane, în timp ce au plasat bani în bănci rusești.

„Ce nu spunea Ziarul Financiar în 2022 este că administratorii Pilon II încasaseră deja 1 miliard de euro din comisioane; circa 320 milioane dolari fuseseră „investiți” în bănci rusești și pierduți în urma sancțiunilor impuse Moscovei după invadarea Ucrainei; aceste plasamente în Rusia existau de ani de zile, deci administratorii fondurilor făceau afaceri cu rușii pe banii românilor.”

Potrivit lui Piperea, problemele au continuat și după 2022. Piperea a precizat că, în 2023, cinci fonduri Pilon II dețineau investiții de aproximativ 350 de milioane de dolari în obligațiuni ale Băncii Internaționale de Investiții (IIB), instituție aflată sub control rusesc, sume care nu au fost rambursate la scadență din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.

El a mai arătat că, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale, valoarea activelor Pilon II s-a diminuat cu 2 miliarde de lei într-o singură săptămână, ceea ce a însemnat pierderi de 250 de lei pentru fiecare participant. Potrivit acestuia, în perioada mai–iunie 2025, fondul a înregistrat o pierdere de aproape 1 miliard de euro, echivalentă cu 4,8 miliarde de lei, într-o singură săptămână, ceea ce a reprezentat circa 580 de lei pierduți de fiecare participant.

„În 2023, cinci fonduri Pilon II aveau investiții de aproximativ 350 milioane dolari în obligațiuni ale Băncii Internaționale de Investiții (IIB), controlată de Rusia — bani nerambursați la scadență din cauza sancțiunilor americane; în decembrie 2024, în urma anulării alegerilor prezidențiale, valoarea Pilon II a scăzut cu 2 miliarde lei într-o singură săptămână — adică 250 lei pierduți per participant; în mai-iunie 2025, Pilonul II a pierdut aproape 1 miliard de euro (4,8 miliarde lei) într-o săptămână, adică ~580 lei pierduți de fiecare participant.”

Gheorghe Piperea a solicitat public realizarea unui audit independent, efectuarea unor teste de stres autentice și asigurarea unei transparențe totale în privința plasamentelor acestor fonduri. El a subliniat că românii trebuie să fie informați despre modul în care sunt gestionați banii lor și despre riscurile reale care pot afecta pensiile pe care le așteaptă după o viață întreagă de muncă.