Legea privind plata pensiilor private Pilon II și III, discutată de mai bine de un deceniu, nu va fi adoptată în perioada imediat următoare, potrivit unor surse politice.

Premierul Ilie Bolojan, susținător al ideii în principiu, a decis să nu grăbească procesul legislativ. Acesta vrea să analizeze în detaliu propunerile și să consulte partidele din coaliție, dar și reprezentanți ai mediului economic și social, spun cei de la Economica.

În prezent, doar o parte din parlamentarii USR mai sprijină fără rezerve varianta actuală a proiectului. Textul prevede restricții importante în ceea ce privește retragerea banilor din conturile celor 9 milioane de participanți, ceea ce a provocat discuții aprinse.

Potrivit informațiilor obținute de la surse administrative, premierul a preferat să amâne decizia finală pentru a permite organizarea unor dezbateri mai ample.

Se discută inclusiv posibilitatea lansării unei consultări naționale pe această temă. Dacă procedura va fi prelungită, actualele reguli de retragere – integral sau în tranșe pe cinci ani – vor rămâne în vigoare.

„Oricum ar fi, este nevoie de o lege pentru plata pensiilor. Era nevoie de acum 13 – 14 ani. Acum o cere inclusiv OECD, deși nu impune o anumită formulă. Ce a apărut acum, proiectul conceput de ASF, poate fi o bună bază de pornire, dar a apărut oarecum din senin și este nevoie de discuții mai ample, lucru pe care cred că l-a înțeles și premierul. Sunt multe aspecte de clarificat, inclusiv posibilitatea ca fondurile de plată să fie administrate din altă țară decât România sau cât de potrivit este să limitezi accesul la active în Pilonul III, care este o pensie eminamente privată pentru care oamenii au semnat niște contracte, iar administratorii și-au luat angajamente. Este legitimă și întrebarea de ce trebuie înființate neapărat fonduri speciale pentru plată, deci o nouă formă de birocrație, dacă există deja fondurile de pensii. Poate nici nivelul comisioanelor propuse nu este atât de mic. În orice caz, vor mai fi discuții”, a declarat o sursă politică apropiată situației.

Pe fondul acestor incertitudini, adoptarea legii ar putea fi amânată până anul viitor. Acest scenariu ar menține actualele opțiuni de retragere a pensiei private, integral sau eșalonat, pe maximum cinci ani.

Nu este pentru prima dată când o astfel de lege este propusă și apoi blocată. În trecut, au existat mai multe inițiative similare, care au dispărut din atenția publică după apariția controverselor.

Cea mai recentă încercare notabilă a avut loc în timpul Guvernului Cioloș. Alte tentative au fost înregistrate în perioada 2010 – 2011.

Președintele Asociației pentru Pensii Administrate Privat (APAPR), Radu Crăciun, a precizat că între ASF și Ministerul Muncii au existat discuții privind actuala formă a proiectului de peste trei ani. În acest timp, au fost consultați și administratorii de fonduri.

Documentul analizat în prezent de Guvern propune schimbarea radicală a modului în care sunt plătiți banii din pensiile private.

Cea mai importantă modificare este eliminarea plății unice a întregii sume acumulate în cont. În locul acesteia, sumele ar urma să fie distribuite în tranșe, fie pe o perioadă maximă de zece ani, fie sub forma unei pensii viagere.

În perioada ianuarie 2016 – martie 2025, peste 200.000 de români au încasat pensia de Pilon II. Potrivit datelor ASF, peste 75% au ales plata integrală. Această variantă ar dispărea dacă proiectul ar fi adoptat în forma actuală.

În prezent, plățile se fac conform unei norme ASF, care permite retragerea integrală a banilor sau eșalonat pe maximum cinci ani. Varianta a doua implică și o taxare mai redusă. Cu toate acestea, majoritatea beneficiarilor preferă să încaseze toată suma odată ce dobândesc dreptul la pensie.

Propunerea legislativă discutată prevede ca plățile să se facă în tranșe lunare egale cu indemnizația socială sau sub formă de pensie viageră calculată actuarial. Motivația oficială este alinierea la standarde europene și recomandări OECD, însă modelele din alte state sunt mult mai flexibile.

În prezent, majoritatea celor 9 milioane de participanți la Pilonul II și III – dintre care 8,3 milioane cu contribuție obligatorie – preferă retragerea integrală a sumei acumulate. Eliminarea acestei opțiuni ar putea genera nemulțumiri.

Potrivit normelor ASF, plata pensiei se poate face acum fie integral, fie eșalonat pe cinci ani. Proiectul aflat în discuție în Guvern propune ca banii să fie primiți în tranșe lunare, pe maximum zece ani, la nivelul indemnizației sociale, sau ca pensie viageră calculată de specialiști.

Autoritățile invocă drept motiv recomandări europene și ale OECD, însă alte state oferă variante mult mai flexibile pentru beneficiari. În sistemul de pensii private există peste 36 de miliarde de euro, echivalentul a peste 10% din PIB.

Pilonul II, lansat în 2009, a inclus automat toți salariații între 18 și 35 de ani, iar ulterior și pe cei care au intrat pentru prima dată pe piața muncii. Din contribuția totală de 25% pentru pensie, 4,75 puncte procentuale sunt direcționate către fondurile administrate privat.