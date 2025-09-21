Augustin Zegrean consideră că sunt șanse mari ca proiectul să fie respins, în condițiile în care toate încercările similare din trecut au avut aceeași soartă. Zegrean a explicat că există deja trei decizii anterioare prin care CCR a declarat neconstituționale forme de lege ce vizau același subiect, iar aceste decizii au caracter obligatoriu de la publicarea lor în Monitorul Oficial.

În opinia sa, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi putut să adapteze proiectul cu mai mult tact pentru a putea trece testul Curții. El a subliniat că, în ultimii cinci ani, statutul judecătorilor a fost modificat de trei ori și că astfel de schimbări frecvente afectează stabilitatea profesiei.

„Nu știu ce va hotărî CCR, dar pot să vă zic ceva despre ziua de miercuri. Constituția României spune că deciziile Curții sunt general obligatorii de la data intrării în Monitorul Oficial. Sunt obligați și pentru judecătorii Curții în privința pensiilor magistraților. Mai sunt trei decizii din anii din urmă în care se încerca același lucru și toate au picat la Curte. E decizia Curții când Curtea a decis că o formă a legii este declarată neconstituțională nu mai poate fi adusă într-un alt proiect de lege. Se poate umbla, dar cu tact. În ultimii cinci ani de trei ori s-a schimbat statutul judecătorilor. E greu și pentru ei să meargă la serviciu și să se gândească că de mâine nu va mai fi, că se taie pensia sau se modifică vârsta de pensionare. Era cazul să se încheie această poveste”, a declarat Augustin Zegrean la Digi24.

Totodată, fostul judecător a arătat că ar fi fost necesară o consultare reală cu magistrații înainte de adoptarea proiectului. În acest sens, a menționat că, spre deosebire de România, în alte state europene, precum Franța, procesul de adoptare a unei astfel de legi durează doi-trei ani și presupune discuții între toate instituțiile implicate.

„Nici n-a discutat cu ei, nu s-a discutat cu magistrații. În România cele trei funcții ale statului sunt exercitate de Parlament, de Guvern și de justiție. Cele trei puteri sunt egale. Nu sunt unii mai puternici, normal ar fi fost ca instituțiile să colaboreze. Normal a fost ca cine a propus legea să discute cu cei cărora li se adresează. În Franța durează 2-3 ani până se aprobă o lege”, a explicat fostul judecător CCR.

Augustin Zegrean a criticat și poziția premierului, care a declarat că ar putea demisiona în cazul în care nu poate implementa reformele necesare. Fostul judecător consideră că această afirmație sună mai degrabă ca o presiune asupra Curții Constituționale, având în vedere că deciziile CCR nu au condus niciodată, în trecut, la căderea unui guvern.

El a subliniat că atribuțiile și responsabilitățile Executivului și ale Curții trebuie privite separat.

„N-are legătură una cu alta. Nu de aia pleacă guvernele în România. N-a fost situație în care în urma deciziei CCR să pice Guvernul. Este problema lor, dar nu e problema CCR. Mai degrabă sună ca o amenințare la adresa Curții, dacă nu trece legea, eu plec”, a subliniat Augustin Zegrean.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că afirmațiile sale nu reprezintă o amenințare sau un termen ultimativ, ci o constatare de bun-simț. Șeful Guvernului a precizat că nu folosește ideea demisiei ca formă de presiune, dar a insistat că un lider politic trebuie să își ducă la capăt planul pentru care a acceptat funcția.

În opinia sa, responsabilitatea guvernării presupune luarea deciziilor necesare pentru a trece țara printr-o perioadă dificilă și evitarea unei situații în care reformele să fie doar simulate.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ. Nu folosesc demisia ca formă de presiune, nu am făcut-o niciodată. Dar, în momentul în care ocupi o funcţie publică şi ştii ce trebuie făcut, ştii şi care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, pe baza căruia ai acceptat funcţia, este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie. Altfel, dacă doar mimăm ca în alte perioade, nu facem decât să ne întoarcem la dificultăţi”, a susținut Bolojan.

Curtea Constituțională urmează să dezbată legea privind pensiile magistraților pe 24 septembrie, alături de celelalte proiecte incluse în pachetul doi de măsuri fiscale adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.