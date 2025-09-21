Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat duminică, 21 septembrie, recunoașterea oficială a Statului Palestina, marcând o schimbare majoră de politică externă și un moment definitoriu pentru relațiile internaționale în Orientul Mijlociu.

Această decizie, anunțată oficial la intervale de câteva minute de cele trei guverne, reprezintă o distanțare vizibilă de poziția Statelor Unite, principalul aliat al Israelului, și ar putea accelera procesul prin care și alte state occidentale vor urma același exemplu.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie recunoaște oficial Palestina pentru a reaprinde speranța păcii și a soluției celor două state.

El a subliniat că această recunoaștere exclude orice rol politic pentru Hamas, gruparea considerată teroristă de Londra, și a precizat că situația din Gaza a ajuns la un nivel „absolut intolerabil”, cu foamete, distrugeri masive și zeci de mii de victime.

Starmer a făcut apel la încetarea violențelor, la eliberarea ostaticilor israelieni și la reluarea negocierilor de pace, considerând că soluția celor două state rămâne „cea mai bună speranță pentru pace și securitate pentru toate părțile”.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Canada a fost prima țară din G7 care a făcut pasul, premierul Mark Carney anunțând că guvernul său dorește să colaboreze pentru a asigura un viitor pașnic pentru ambele popoare. La scurt timp, Australia, prin vocea prim-ministrului Anthony Albanese, a confirmat că recunoaște „statul independent și suveran al Palestinei”.

Cele trei țări au transmis că această decizie se înscrie într-un efort internațional concertat de a păstra vie posibilitatea soluției cu două state și de a pune capăt crizei umanitare din Gaza.

Decizia este în mare parte simbolică, dar oferă palestinienilor o poziție diplomatică mai solidă, cu acces sporit la instituțiile internaționale și la tratate globale. Totuși, nu schimbă realitatea de pe teren: în Gaza, războiul a făcut peste 65.000 de victime din octombrie 2023, potrivit autorităților locale, iar în Cisiordania tensiunile cu coloniștii israelieni continuă să crească.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Israelul și SUA au criticat dur măsura, avertizând că aceasta ar putea „încuraja extremiștii și recompensa Hamas”. Premierul Benjamin Netanyahu a condamnat decizia, numind-o o „recompensă pentru terorismul monstruos” al atacurilor din 7 octombrie 2023.

Mai mult de 140 de state membre ONU au recunoscut deja Palestina, iar Franța, Belgia, Portugalia, Luxemburg și Noua Zeelandă pregătesc anunțuri similare. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că este timpul ca țările să recunoască dreptul legitim al palestinienilor la un stat și a catalogat noua ofensivă israeliană din orașul Gaza drept „o greșeală imensă”.

Crearea unui stat palestinian ar presupune includerea Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, însă în prezent Israelul deține controlul asupra acestor teritorii, ceea ce limitează puterea efectivă a Autorității Palestiniene.