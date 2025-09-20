Alianța Nord-Atlantică reunește în jur de 3,5 milioane de militari activi, mai mult decât dublu față de Rusia (1,3 – 1,5 milioane). Diferența se simte și la bani: în 2024, țările NATO au alocat împreună aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, adică de zece ori mai mult decât Moscova (149 miliarde de dolari).

Raportul „Trends in World Military Expenditure, 2024” al SIPRI arată că în 2024, cheltuielile militarilor din cele 32 de state NATO au totalizat aproximativ 55% din cheltuielile militare globale.

An NATO (toți membrii) Rusia Observații 2020 ~1.100 mld. USD ~61,7 mld. USD Rusia era încă la un nivel redus, NATO în creștere moderată. 2021 ~1.180 mld. USD ~65,9 mld. USD NATO +7%, Rusia ușor în creștere. 2022 ~1.300 mld. USD ~86,4 mld. USD Rusia crește brusc odată cu invazia Ucrainei. 2023 ~1.380 mld. USD ~109 mld. USD Rusia aproape își dublează bugetul față de 2021. 2024 ~1.506 mld. USD ~109,9 mld. USD NATO depășește 1,5 trilioane USD; Rusia stagnează la ~110 mld. USD.

Forța aeriană este un alt capitol unde balanța se înclină masiv. Doar Statele Unite au peste 13.000 de aeronave militare, în timp ce Rusia are circa 4.300. Într-un conflict, superioritatea aeriană a NATO ar fi aproape garantată, ceea ce ar influența decisiv desfășurarea luptelor.

Rusia continuă să aibă multe blindate, însă războiul din Ucraina a dus la pierderi importante, reducând semnificativ capacitatea reală de luptă. IISS estimează că Rusia a pierdut aproximativ 1.400 tancuri în 2024 și peste 4.000 din 2022 încoace, compensând parțial prin reparații/re-activări din stocurile sovietice.

NATO nu are neapărat mai multe tancuri, dar cele existente sunt mai moderne, iar alianța dispune de o logistică mult mai bine pusă la punct.

Pe mare, diferența este clară. NATO are 22 de submarine balistice (SUA – 14 Ohio, Franța – 4 Triomphant, Marea Britanie – 4 Vanguard) cu rachete nucleare, față de 10–11 (Borei + Delta) ale Rusiei, și domină prin portavioane și nave de luptă moderne. Rusia nu are capacitatea să concureze la acest capitol.

La arme nucleare, însă, raportul este echilibrat. Rusia are aproximativ 5.460 de focoase, dintre care 1.718 desfășurate. NATO răspunde cu un arsenal comparabil: 5.177 în SUA, plus armele Marii Britanii (225) și Franței (290).

Această paritate explică de ce strategia nucleară rămâne una de descurajare reciprocă. De altfel, la nivel global SUA și Rusia însumează aproximativ 87% din arsenalul nuclear mondial.

Indicator NATO (total) Rusia Militari activi ~3,5 milioane ~1,3-1,5 milioane Buget militar (2024) ~1.500 miliarde USD ~149 miliarde USD Aeronave militare totale >13.000 (inclusiv SUA) + ~2.000 în Europa ~4.292 Avioane de luptă / aeronave de război ~2.000 (Europa) avioane de luptă + sprijin etc. estimativ mai puține, pierderi notabile în Ucraina Tancuri operaționale câteva mii (NATO) ~1.500-2.000 operaționale (cu pierderi mari în Ucraina) Vehicule blindate mii, cu logistică și mentenanță avansată producție mare + vehicule recondiționate + stocuri vechi Producția anuală estimată – ~1.500 tancuri + ~3.000 vehicule blindate + rachete tactice (Iskander) Submarine balistice 22 (SUA, UK, Franța) ~10-11 Focoase nucleare totale ~5.700 (SUA, UK, Franța) ~5.460 Focoase nucleare desfășurate ~1.770 ~1.718 Cheltuieli ca % din PIB NATO media ~2-3% (ținta 3,5%) ~6-7%

Datele arată clar că NATO domină pe plan convențional prin superioritate numerică, tehnologică și logistică, dar Rusia nu poate fi ignorată pentru că arată resurse impresionante în producția militară și capacitatea de a susține un efort prelungit, mai ales în ceea ce privește munițiile și vehiculele blindate.

Un aspect-cheie: producția rusă de muniții reprezintă un avantaj strategic demn de luat în seamă. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, afirma în vară că Rusia produce în circa 3 luni cât produce NATO într-un an.

Dacă s-ar declanșa un conflict mai amplu, capacitatea Rusiei de a susține operațiunile folosind propriile resurse poate fi considerabilă. Pe de altă parte, NATO are avantajul interoperabilității unităților, al tehnologiilor superioare pentru aviație, sisteme de detectare, comunicații, și rețele de logistică extinse.

De menționat că, datele privind cheltuielile pentru NATO provin din rapoartele oficiale ale Alianței și reprezintă valori publice. În cazul Rusiei, cifrele sunt estimări realizate de SIPRI (Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm) și IISS (Institutul Internațional pentru Studii Strategice), deoarece o parte din bugetul apărării este clasificat. Numărul de militari, tancuri, avioane și focoase nucleare este de asemenea estimativ, pe baza analizelor SIPRI și IISS, întrucât nici NATO, nici Rusia nu publică date complete și transparente.