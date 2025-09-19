Comisia Europeană intenționează să propună interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât planul inițial, potrivit unor surse europene citate de Reuters.

Propunerea va fi prezentată oficial vineri, 19 septembrie, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, menit să reducă și mai mult capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina.

Noul pachet include măsuri care vizează „flota fantomă” a Rusiei, platformele de tranzacționare a criptomonedelor, bănci din Rusia și Asia Centrală, precum și rafinării și zone economice din China, considerate o portiță folosită pentru importul de mărfuri cu dublă utilizare militară.

UE își dorește să includă pe lista neagră alte 118 nave din flota paralelă a Rusiei, utilizată pentru a eluda restricțiile privind exporturile de petrol. Vor fi luate și măsuri împotriva persoanelor implicate în îndoctrinarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că accentul principal a fost pus pe veniturile Rusiei din combustibilii fosili, care alimentează războiul din Ucraina.

„Este timpul să închidem robinetul”, a afirmat șefa Comisiei Europene, adăugând că 560 de nave din „flota fantomă” sunt acum sancționate.

Von der Leyen a mai anunțat și o interdicție totală a tranzacțiilor cu giganții energetici ruși Rosneft și Gazprom-Neft, eliminând excepțiile de care beneficiau în cadrul sancțiunilor anterioare.

Interdicția pe GNL ar fi devenit o prioritate după o convorbire dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump, care și-a exprimat sprijinul pentru sancțiuni energetice suplimentare.

Trump a declarat recent că este pregătit să impună sancțiuni majore asupra petrolului rusesc dacă statele europene vor adopta măsuri similare. Achizițiile de energie de către China și India rămân esențiale pentru finanțarea efortului de război al Kremlinului, ceea ce face ca presiunea internațională să fie tot mai mare.

Deși UE a acordat anterior scutiri temporare unor state dependente de energia rusă, importurile de țiței din Rusia au scăzut semnificativ, ajungând la 3% din total în 2024, față de 27% înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a UE pentru energie, Anna-Kaisa Itkonen, a oferit mai multe detalii despre țările UE care importă gaz rusesc prin conducte sau GNL, cu mențiunea că blocul comunitar nu deține date despre locul în care acesta ajunge să fie utilizat în cele din urmă.

Ea a confirmat că opt țări din UE se află pe această listă: Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Olanda, Portugalia, Slovacia, Spania.