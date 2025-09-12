Uniunea Europeană vrea să renunțe la importurile de petrol și gaze din Rusia până în 2028. Planul urmează să fie transpus în legislație și prevede interzicerea contractelor pe termen scurt cu Moscova până în 2028.

Dan Jorgensen a declarat că prioritatea sa este ca statele membre și Parlamentul European să aprobe cât mai curând termenul stabilit.

”Este un plan foarte, foarte ambiţios. Dacă există şi alte lucruri pe care le putem face pentru a pune presiune pe Rusia, sunt deschis să le analizăm”, a spus acesta, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri că Bruxelles-ul ia în considerare accelerarea măsurilor prin introducerea unei interdicții în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea fi prezentat chiar vineri.

Spre deosebire de sancțiunile clasice, care trebuie reînnoite la fiecare șase luni, stabilirea în legislație a termenului-limită din 2028 ar garanta caracterul definitiv al ruperii dependenței energetice față de Moscova.

În același timp, secretarul american al Energiei a subliniat importanța exporturilor de GNL ale Statelor Unite pentru a compensa lipsa resurselor rusești pe piața europeană.

”Obiectivul nostru este să ducem importurile din Rusia la zero, iar SUA au devenit principalul furnizor alternativ pentru Europa”, a spus Chris Wright.

Potrivit lui Jorgensen, tranziția trebuie făcută astfel încât să nu ducă la creșteri de prețuri și probleme de aprovizionare, ceea ce va presupune creșterea achizițiilor de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, notează Reuters.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că prioritatea președintelui SUA, Donald Trump, este să pună capăt războiului din Ucraina, fără perturbări majore.

„Cel mai mare obiectiv al președintelui Trump este prosperitatea în America și pacea în străinătate”, a spus Wright într-o conferință de presă la conferința Gastech din Milano, întrebat cum ar reacționa SUA la achizițiile chineze de încărcături de GNL rusesc sancționate.

Marți, Reuters a relatat că Trump a îndemnat oficialii UE să impună tarife vamale de până la 100% Chinei, ca parte a unei strategii de presiune asupra președintelui Rusiei, Vladimir Putin, potrivit unui oficial american și unui diplomat al UE.

Totodată, liderul de la Casa Albă ar fi încurajat UE să impună tarife similare și expansive Indiei, a mai spus oficialul, care a solicitat să rămână anonim.

China și India sunt principalii cumpărători de petrol rusesc, deci joacă un rol extrem de important în susținerea economiei Rusiei, aflată sub presiunea sancțiunilor internaționale, în timp ce aceasta continuă invazia asupra Ucrainei.